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طارق شوقي: ثقافة الدرجات تفسد التعليم ..فيديو

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 05:31 م
طارق شوقي وزير التعليم
طارق شوقي وزير التعليم
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هاني حسين
قال طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن نظام التعليم الذي أنتج عظماء أُهمل فترة طويلة، ونحن نعمل على تطويره.

وأضاف طارق شوقي، في كلمته في جلسة "رأس المال البشري.. الفرص والتحديات" ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، أن هناك اهتمامًا مريضًا بالدرجات والامتحانات، والاعتماد على الحفظ، وليس الفهم، وعلينا تغيير هذه الثقافة.

وتابع طارق شوقي "القدرة على التعلم تسعد الإنسان ولكن ثقافة الدرجات تفشل الأمر، والطفل يولد لديه حب استطلاع ويجب أن نمكنه من التعلم وحب الاستطلاع وتعليمهم بأن يكونوا متوازنين في حياتهم".

وأكمل طارق شوقي "لا يعتد أحد بالورق ولكن يتم توظيف الجميع بالمهارات والقدرات الشخصية، والتعليم ملوش زمن ولا يقف عند الشهادة، ولابد من غرس فكرة التعلم لدى الطلاب المصريين مثل اليابانيين الذين يعملون بكمية من الإصرار والصبر".

ولفت طارق شوقي إلى أننا "نرغب في تكوين طفل مصري قادر على اتخاذ القرارات ويكون له حس التذوق والفنون والموسيقى".

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