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توك شو

الرئيس السيسي يشهد عرض فيديو عن الاتحاد من أجل المتوسط

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 02:34 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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قسم التوك شو
شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي عرض تقرير فيديو بعنوان" الاتحاد من أجل المتوسط" وذلك ضمن جلسة نموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط، ضمن فعاليات منتدي شباب العالم.

وشهد الرئيس اليوم جلسة «الذكاء الاصطناعي والبشر من المتحكم» ضمن فعاليات منتدى شباب العالم المنعقد في مدينة شرم الشيخ في يومه الثالث والأخير.

وانطلقت فعاليات الدورة الثالثة لمنتدى شباب العالم في مدينة شرم الشيخ، والتي تستمر على مدار أربعة أيام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يأتي انعقاد هذه الدورة ترسيخًا لوصف الرئيس عبد الفتاح السيسي المنتدى بأنه فرصة "لمد جسور الحوار والتواصل بين الشباب من أنحاء العالم كافة".

ويمثل المنتدى، بمحاوره الثلاثة "السلام والتنمية والإبداع"، منصة حوار وتفاعل بنّاء بين شباب العالم، حول قضايا وموضوعات تمثل محور اهتمام الرأي العام العالمي، بهدف تبادل الآراء والخبرات، والتواصل مع كبار صانعي القرار والمفكرين في العالم، في إطار حضاري وثقافي يعكس مبدأ قبول الآخر والتعايش المشترك.

وأصبح منتدى شباب العالم، حدثا سنويا، واحتفى العالم بهذا الحدث الدولى الذى يدعو للسلام والوحدة بين شعوب العالم، وفى إشارة لنجاح مصر للتواصل مع العالم أشادت منظمة اليونسكو به، كما احتفت الصحافة العالمية بالمنتدى.

وبدأت النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم انطلق يوم السبت الماضي فى مدينة شرم الشيخ تحت رعاية وبمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتستمر إلى يوم 17 ديسمبر الجارى.

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