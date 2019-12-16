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رياضة

محمد عواد يتصدى لركلة جزاء لصالح طلائع الجيش لينقذ الزمالك من الثالث

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 08:54 م
محمد عواد
محمد عواد
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حسن العمدة
أهدر طلائع الجيش ركلة جزاء فى بداية الشوط الثاني امام نادي الزمالك في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب السويس فى الجولة الـ8، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

واحتسب جهاد جريشة ضربة جزاء فى الدقيقة 51 بعد اصطدام فرجاني ساسي بـ احمد سمير ، ونجح محمد عواد فى تصدي الكرة من عصام صلاح .

وافتتح طلائع الجيش التهديف فى الدقيقة 2 عن طريق شحاته بعد تمريرة رائعة داخل منطقة الجزاء لييسددها على الفور لتسكن الشباك.

وأدرك الزمالك هدف التعادل فى الدقيقة 35 عن طريق مصطفى محمد بعد تلقيه عرضية رائعه من يوسف أوباما لتصل داخل منطقة الجزاء ليقفز على إثرها ويسددها برأسية قوية فتسكن الشباك.

وجاء هدف الثاني لطلائع الجيش فى الدقيقة 41 عن طريق ناصر منسي بعد خروج خاطئ من محمد عواد فوضع الكرة فى المرمى الخالى.

ودخل الجهاز الطبي لنادي طلائع الجيش أثناء علاج أحد لاعبي الفريق، أصيب جهاد جريشة بشد فى قدمه اليسرى وتعامل طبيب الجيش مع الحكم المباراة .

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب فرق الدوري المصري برصيد 13 نقطة، بينما يأتي طلائع الجيش في المركز السادس عشر برصيد 4 نقاط.
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