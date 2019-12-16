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اقتصاد

البنك المركزي يقلص تداول عملة الـ100 جنيه لـ 160.8 مليار في أغسطس الماضي

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 10:13 م
محمد يحيى
قلص البنك المركزي المصري من حجم تداول عملة الـ100 جنيه في أغسطس الماضي إلي 160.8 مليار جنيه مقابل 161.2 مليار جنيه في يوليو السابق له بفارق 400 مليون جنيه، ومقارنة بـ 164.98 مليار جنيه في يونيو من نفس العام بتراجع قدره 4.18 مليار جنيه.

ذكر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن حجم تداول عملة الـ50 جنيها، ارتفعت لـ 25.15 مليار جنيه في أغسطس السابق مقابل 24.52 مليار جنيه في يوليو السابق ومقارنة بـ 25.34 مليار جنيه في يونيو من نفس العام.

وبلغ حجم تداول عملة الـ10 جنيهات نحو 6.24 مليار جنيه مقابل 6.203 مليار جنيه في يوليو 2019 ومقارنة بـ 6.2 مليار جنيه في يونيو من نفس العام وسجل حجم تداولات عملة الـ20 جنيها نحو 7.81 مليار جنيه في أغسطس الماضي مقابل 7.74 مليار جنيه ومقارنة بـ 7.95 مليار جنيه في يونيو 2019.

وبلغ حجم تداول عملة الـ5 جنيهات نحو 4.323 مليار جنيه في أغسطس الماضي مقابل 4.34 مليار جنيه في يوليو السابق ومقارنة بـ 4.312 مليار جنيه في يونيو من نفس العام.
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