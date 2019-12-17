حوار| جلال الشرقاوي يكشف أزمة هولاكو.. ورحلته ما بين المسرح والسينما

قال المخرج الكبير جلال الشرقاوي إنه سعيد بتكريمه خلال مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي للمعاهد والكليات المتخصصة الذي اختتمت فعالياته مؤخرا.



وأضاف جلال الشرقاوي في حوار مع "صدى البلد": "سعدت للغاية بهذا التكريم الذي أعتبره تكريما لجيلي بالكامل، وليس لي فقط، هذا الأمر يزيدني شرفا وسعادة، وعشت لحظات جميلة أثناء التكريم على المسرح".



وتابع جلال الشرقاوي: أهدي هذا التكريم لعائلتي بصفة عامة ووالدي بصفة خاصة، والذي كان رافضا بشدة عملي في مجال الفن، ولكن إصراري على الاستمرار وتقديم الأعمال الهادفة التي تترك أثرا طيبا على مستوى الأجيال الذي يعرف ويقدر قيمة المسرح، كان سر نجاحي.



وقال المخرج جلال الشرقاوي، إنه فضل الإخراج المسرحي عن تجربة التمثيل على الرغم من أنه قدم عددا من الأعمال السينمائية.



أضاف جلال الشرقاوي: حصلت على العديد من الفرص في التمثيل ولكن لم أستغل هذه الفرص، ولكني فضلت التفرغ للإخراج والعمل المسرحي فأنا لا أرى أنني قادر على المزج بين الاثنين لذلك فضلت الوقوف وراء المسرح، من الأعمال السينمائية التي شاركت فيها وأعتبرها من الأعمال القريبة إلى قلبي إلي كفنان فيلم "خللي بالك من عقلك" وهو من بطولة عادل إمام شريهان أحمد بدير فؤاد أحمد نعيمة الصغير، وتأليف أحمد عبد الوهاب وإخراج محمد عبد العزيز، أيضا "موعد مع القدر" للفنانة نبيلة عبيد ﺗﺄﻟﻴﻒ: يوسف جوهر ومن بطولة محمود ياسين، نبيلة عبيد، يسرا، مصطفى فهمي، جلال الشرقاوي، ناهد جبر، ومن إخراج محمد راضي، وأيضا فيلم "البدرون" للفنانة نيللي والفنان سمير صبري ومن تأليف ماجدة خير وإخراج إبراهيم عفيفي.



وأضاف: مسلسل "الحب وأشياء أخرى" وهو من بطولة ممدوح عبد العليم وآثار الحكيم وصلاح قابيل، مديحة حمدي، ناهد رشدي، جلال الشرقاوي زهرة العلي، كذلك مسرحية شاركت فيها بالتمثيل والإخراج "البغبغان": محمد صبحي، عبدالحفيظ التطاوي، عزة جمال، عبدالله مراد، أحلام.



كما كشف المخرج جلال الشرقاوي عن أسباب توقف مسرحية "هولاكو" والتي كان مقرر عرضها الفترة المقبلة.



أضاف: المسرحية كانت تواجه العديد من العقبات من قبل الموظفين بالمسرح ولكن الدكتورة الوزيرة إيناس عبد الدايم استطاعت أن تزيل كل العقبات وقضت على الروتين وقريبا سيخرج العرض للنور؛ لأنه عمل مهم تقديمه فى الفترة الحالية، كتبه الشاعر الكبير فاروق جويدة ومن خلاله نعيد المسرح الشعرى والأعمال الضخمة للمسرح المصرى؛ لأن هذا العرض يحتوى على ملابس متخصصة تاريخية وديكورات وموسيقى واستعراضات وعناصر كثيرة مهمة.



وأكد المخرج الكبير جلال الشرقاوي أن تركيزه في الإخراج المسرحي والابتعاد عن السينما له أسباب عديدة.



وقال لصدى البلد: للأسف الشديد، بداياتي في العمل السينمائي كانت بها العديد من الأخطاء التي دفعت ثمنها، وأعترف أنها أضاعت مني حلم السينما، فأنا قمت بإخراج ثلاثة أفلام سينمائية دفعة واحدة من إنتاج الدولة وفيلم من إنتاج لبناني وهي "أرملة وثلاث بنات" و"العيب" و"الناس اللي جوه" فهذه الأفلام نجحت نجاحا كبيرا وفي نفس الوقت هذا خطأ" كان في ذلك الوقت الأستاذ ثروت عكاشة نائب رئيس الوزراء للثقافة والإعلام.



قال المخرج جلال الشرقاوي إن هناك مجموعة من الفنانين الموهوبين على المسرح ولكنهم توقفوا عن تقديمه.



وصرح الشرقاوي لصدى البلد: بالطبع هناك مجموعة كبيرة من النجوم أبرزهم أحمد السقا وأحمد حلمي وأحمد عيد وأحمد السقا وهاني رمزي كل هؤلاء النجوم يتمتعون بموهبة فنية أكثر من رائعة، أيضا محمد سعد نجم موهوب إلا أنه يحتاج إلى مدير يديره فلا بد الابتعاد عن شخصيات "اللمبي" التي مازال مصرا على تقديمها على الرغم من أنها أدوار فاشلة.



قال المخرج جلال الشرقاوي، إن ابتعاد بعض النجوم عن تقديم العرض المسرحي لأسباب عديدة.



وأضاف جلال الشرقاوي: أن المسرح يحتاج إلى مجهود كبير من خلال البروفات والعرض اليومي، بالإضافة إلى أن العائد المادي الناتج من العمل المسرحي أقل من العمل السينمائي والدرامي، والممثل أصبح يحصل على 8 ملايين وعمره ما يحصل عليه من خلال المسرح.



وتابع: "أدعو زملائي وأولادى ممن بدأوا المسرح والسقا وهنيدى ومني زكي وياسمين عبد العزيز وغيرهم، أن يقدم كل منهم مسرحية فى شهر واحد وأعمل مع من تريده ومع المخرج الذي تحبه ومن جانب آخر مثل فى مسلسلاتك؛ لأن المسرح له فضل عليك ويجب عليك أن ترد" .



وأكد الشرقاوي أن مسرحية "الملك لير " للنجم يحي الفخراني حققت نجاحا جماهيريا على الرغم من أنها باللغة العربية الفصحى، فالجمهور أصبح يهتم بمستوى الأعمال التي تقدم وليست الأعمال غير الهادفة.



وأضاف: فالنجاح الكبير الذي حققه النجم الكبير يحيى الفخراني من خلال مسرحية "الملك لير" على الرغم من هذا العمل تراجيديا لشكسبير فهي فن كلاسيكي باللغة العربية الفصحى من القرن الـ16، إلا أن صالات العرض ممتلئة يوميا فالعمل ناجح بشهادة النقاد والجمهور فكما ذكرت العمل الجيد يفرض نفسه.