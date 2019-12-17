برلماني يطالب الحكومة بإعادة فتح وإنشاء مدارس جديدة للتمريض

طالب النائب مصطفى الجندى عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة الإسراع فى إعادة فتح مدارس التمريض مرة أخرى التى تم إغلاقها في السابق.





وقال "الجندى" فى طلب إحاطة قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء إن هناك عجزا صارخا فى أطقم التمريض بمختلف المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية بمختلف المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية، متسائلا: ماذا ستفعل الحكومة فى هذه الأزمة الصارخة مع الاتجاه نحو تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل؟.



