ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلماني يطالب الحكومة بإعادة فتح وإنشاء مدارس جديدة للتمريض

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 11:51 ص
تمريض
تمريض
Advertisements
فريدة محمد
طالب النائب مصطفى الجندى عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة الإسراع فى إعادة فتح مدارس التمريض مرة أخرى التى تم إغلاقها في السابق.

وقال "الجندى" فى طلب إحاطة قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء إن هناك عجزا صارخا فى أطقم التمريض بمختلف المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية بمختلف المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية، متسائلا: ماذا ستفعل الحكومة فى هذه الأزمة الصارخة مع الاتجاه نحو تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل؟.

وأكد النائب ضرورة اتخاذ الحكومة إجراءات سريعة وعاجلة من اجل التوسع في إنشاء مدارس تمريض جديدة لأن مهنة التمريض تشكل أهمية كبيرة في خدمة المرضى وإعادة المغلق منها للخدمة من جديد لتخريج دفعات لسد العجز الموجود في المستشفيات بأنواعها حيث أن فتح هذه المدارس من جديد سينتج عنه عمالة مدربة قادرة على مد يد العون إلى المرضى مما يعود بالنفع على المواطن.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نائب يقترح إنشاء كلية للطب وأخرى للتمريض بسيدى سالم

بدء تلقي دفعة جديدة من الطلاب والطالبات بالمعهد الفني للتمريض بجامعة طنطا

طلب إحاطة بشأن إعادة فتح مدارس التمريض مرة أخرى

رحلة البحث عن سرير بالعناية المركزة.. هل تنتهي بعد تطبيق التأمين الشامل؟

ترشيحاتنا

لعيبة مش رجالة| رضا عبدالعال تعليقا على خسارة الزمالك بثلاثية

البرلمان يزف بشرى سارة حول انخفاض الأسعار بعد أكبر تراجع للدولار

130 قرشا خلال عام.. اقتصادي يتوقع هبوط سعر الدولار لـ 15 جنيها فى 2020

هل يجوز الصلاة على ميكروفون المسجد لملاصقته لمكان العمل؟.. الإفتاء ترد

عميد معهد القلب السابق يكشف مفاجأة بخصوص تناول الفلفل الحار

وفاة والد الفنانة سهر الصايغ

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تراجع سعر الدولار..تعرف على أسعار بيجو من الوكيل .. صور

بمكياج ثقيل.. مي سليم تستفتي الجمهور فى إطلالتها الجديدة

حيلة غريبة.. طريقة عمل القرنبيط المقرمش دون شرب للزيت