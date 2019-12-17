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محافظات

ضبط ٤٧ ألف قرص دوائي مجهول المصدر بمخزن غير مرخص بالإبراهيمية

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 01:35 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي
أكد الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه تم التشديد علي ضرورة إحكام الرقابة على سوق الدواء والصيدليات، وضبط الأماكن غير المرخصة التى تقوم بالاتجار فى الأدوية البشرية والمستلزمات الطبية بالمخالفة للقانون ، ومحاربة ظاهرة الدخلاء علي مهنة الصيدلة ، مما يعرض صحة المواطنين للخطر .

وأضاف "مسعود" أن إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية شنت حملة بالتنسيق مع شرطة مباحث التموين بالمحافظة لمداهمة أحد مخازن الأدوية غير المرخصة بمدينة الإبراهيمية ، نظرا لورود معلومات تفيد قيامه بالإتجار في الأدوية والمستلزمات الطبية المخالفة للقانون مما يعرض صحة المواطنين للخطر .

وأشار إلى أن جهود الحملة أسفرت عن ضبط وتحريز ٤٧٣٤٣ (قرص/عبوة/وحدة/زجاجة) لأدوية ومستلزمات طبية متنوعة معدة للبيع بالجملة في مكان غير مرخص له الاتجار والتوزيع علي الصيدليات ، ومنها أدوية غير مسجلة بوزارة الصحة المصرية مجهولة المصدر، وأدوية محفوظة بغير اشتراطات التخزين المناسبة مما يعرضها للتلف، وأدوية منتهية الصلاحية معدة للبيع .

تم تحريز المضبوطات من الأدوية والمستلزمات الطبية بالإضافة إلى ١٠ دفاتر إيصالات استلام نقدية مستخدمه في تسجيل تعاملات المخزن غير المرخص، وعدد من الفواتير الصادرة التي تفيد تعاملات المخزن في التوزيع بالجملة علي صيدليات بدون ترخيص لذلك، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفات المضبوطة بقسم شرطة مركز الإبراهيمية.
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