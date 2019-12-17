البنك المركزي: تراجع نقود الاحتياطي لـ711.9 مليار جنيه في سبتمبر الماضي

تراجع حجم نقود الاحتياطي في سبتمبر الماضي إلي 711.95 مليار جنيه مقابل 752.6 مليار جينه في أغسطس السابق له بفارق 40.65 مليار جنيه، ومقارنة بـ 701.41 مليار جنيه في يوليو 2019 بفرق 10.54 مليار جنيه.
وقال البنك المركزي المصري في أحدث تقرير صادر عنه اليوم أن إجمالي الأصول الأجنبية بلغت قيمتها نحو 270 مليار جنيه في سبتمبر الماضي مقابل 276.11 مليار جنيه في أغسطس السابق ومقارنة بـ 271.93 مليار جنيه في يوليو من نفس العام.
وأكد البنك أن صافي الأصول المحلية ارتفع إلى 441.992 مليار جنيه مقابل 476.5 مليار جنيه في أغسطس الماضي ومقارنة بـ 429.5 مليار جنيه في يوليو 2019.
وأضاف أن حجم صافي المطلوبات من الحكومة ضمن الأصول المحلية لـ 788.7 مليار جنيه مقابل 777.5 مليار جنيه في أغسطس السابق ومقارنة بـ734.401 مليار جنيه في يوليو 2019.
وقال البنك المركزي المصري في أحدث تقرير صادر عنه اليوم أن إجمالي الأصول الأجنبية بلغت قيمتها نحو 270 مليار جنيه في سبتمبر الماضي مقابل 276.11 مليار جنيه في أغسطس السابق ومقارنة بـ 271.93 مليار جنيه في يوليو من نفس العام.
وأكد البنك أن صافي الأصول المحلية ارتفع إلى 441.992 مليار جنيه مقابل 476.5 مليار جنيه في أغسطس الماضي ومقارنة بـ 429.5 مليار جنيه في يوليو 2019.
وأضاف أن حجم صافي المطلوبات من الحكومة ضمن الأصول المحلية لـ 788.7 مليار جنيه مقابل 777.5 مليار جنيه في أغسطس السابق ومقارنة بـ734.401 مليار جنيه في يوليو 2019.