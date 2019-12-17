الوزراء: 6 جامعات مصرية ضمن التصنيف الدولي للجامعات الخضراء

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنفوجراف حول دخول ٦ جامعات مصرية ضمن التصنيف الدولي للجامعات الخضراء.
وأوضح الإنفوجراف أن الجامعات هي جامعة: "كفر الشيخ والجامعة الأمريكية وجامعة بنها والإسكندرية وجنوب الوادي وطنطا".
وقال المركز إنه في ضوء تنامي الاهتمام العالمي بالحفاظ على البيئة، دخلت 6 جامعات مصرية ضمن تصنيف الجامعات الخضراء الصديقة للبيئة لعام 2019، الذي تنظمه جامعات إندونيسيا، بعد أن كانت 3 جامعات فقط في العام الماضي.
وقد حققت جامعة كفر الشيخ قفزة نوعية في ترتيبها ضمن تصنيف هذا العام متقدمة 20 مركزا إلى المرتبة 117 ومتفوقة على الجامعة الأمريكية بـ 15 مركزا.