الوزراء: 6 جامعات مصرية ضمن التصنيف الدولي للجامعات الخضراء

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنفوجراف حول دخول ٦ جامعات مصرية ضمن التصنيف الدولي للجامعات الخضراء.





وأوضح الإنفوجراف أن الجامعات هي جامعة: "كفر الشيخ والجامعة الأمريكية وجامعة بنها والإسكندرية وجنوب الوادي وطنطا".





وقال المركز إنه في ضوء تنامي الاهتمام العالمي بالحفاظ على البيئة، دخلت 6 جامعات مصرية ضمن تصنيف الجامعات الخضراء الصديقة للبيئة لعام 2019، الذي تنظمه جامعات إندونيسيا، بعد أن كانت 3 جامعات فقط في العام الماضي.



