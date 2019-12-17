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فن

أحدث ظهور لـ أحمد السقا برفقة منى زكي في الصحراء لهذا السبب

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 07:19 م
أحمد السقا
أحمد السقا
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قسم الفن
شارك الفنان أحمد السقا الجمهور بصورة جديدة علي حسابه الشخصي عبر موقع "انستجرام" برفقة مني زكي من كواليس فيلم العنكبوت.

ظهر أحمد السقا في الصورة وهو جالس بجانب مني زكي في الصحراء وعلق "السقا" علي الصورة قائلا:" مع مني زكي في الصحراء.

ويواصل أحمد السقا حاليا تصوير فيلمه الجديد "العنبكوت"، الذى يشارك في بطولته منى زكى وظافر العابدين، والذي تدور أحداثه في إطار من الأكشن والإثارة.

فيلم العنكبوت من بطوبة " محمد لطفى وأحمد فؤاد سليم وزكى فطين عبد الوهاب ويسرا اللوزى وريم مصطف، والعمل من
تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال.
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