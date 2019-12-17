رئيس جامعة الأزهر يرشح دكتورا بطب الأسنان لنيل جائزة الدولة التقديرية

نظمت إدارة كلية طب أسنان بنات بجامعة الأزهر بالقاهرة، احتفالية كبرى بحضور الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس الجامعة، والدكتور عصام سند، عميد الكلية الأسبق، والدكتورة إعتماد شريبة، عميدة الكلية سابقا، والدكتورة إيناس طلعت، عميدة الكلية، والدكتورة أماني عبدالفتاح، وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب سابقا، ولفيف من قيادات الكلية، لتكريم الدكتور مصطفى عبدالغني، عميد الكلية السابق ونائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات.





وثمّن رئيس الجامعة -في كلمته- جهود الدكتور مصطفى عبدالغني في نهضة الكلية، وتحقيق عدد كبير من الإنجازات المهمة خلال فترة عمادته، مشيرا إلى أنه يتميز بصفات القيادة ووضوح الرؤية والقدرة على اتخاذ القرار، مشيدا بروح فريق العمل الجماعية وروح العائلة التي يلمسها في كل مرة يزور فيها كلية طب أسنان بنات القاهرة، مؤكدًا أن هذا النجاح ما كان له أن يتحقق إلا بقيادة حكيمة وفريق عمل متعاون محب لوطنه ولأزهره وجامعته وكليته.





وأشار رئيس جامعة الأزهر إلى أن ما شهدته الكلية من تطور على مستوى الإنشاءات الخدمية والعيادات الخارجية التي تقدم خدماتها للطلاب والجمهور، وتطوير المعامل، وتوسعات الأقسام وتزويدها بأحدث الأجهزة المعملية، إضافة إلى عقد ورش العمل التدريبية لخبراء من مختلف دول العالم لتناول كل ما هو جديد وحديث في مجالات طب الأسنان، يعكس مدى وعي إدارة الكلية، مما نتج عنه أن تكون كلية طب الأسنان بنات في طليعة الكليات التي تم اعتمادها من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.





وأضاف أن ما شهدته الكلية من تطور على المستوى البحثي والأكاديمي والتعليمي، وتنظيم المؤتمرات العلمية والملتقيات الجامعية والأنشطة الطلابية، دلالة واضحة على الجهد الكبير والعمل الدؤوب الذي قام به الدكتور مصطفى عبدالغني والفريق المعاون له من أساتذة الكلية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين، مشيدا بالدور الكبير للكلية في خدمة المجتمع المصري، مؤكدا أن كل هذا النجاح كان له الأثر الإيجابي بأن توج في النهاية بحصولها على شهادة الجودة، وأصبحت من أفضل كليات الأسنان في مصر.





وأعرب رئيس الجامعة في نهاية كلمته عن شعوره بالسعادة والفخر وهو بين بناته من طالبات كلية طب الأسنان بنات، مشددا على أن الكلية لها مكانة خاصة في عقله وقلبه، وأن الكلمات تعجز عن التعبير عن سعادته بمستوى بناته خلقيا وعلميا، لأنهن في قلبه بمكان بناته حقيقة، وليس هناك سعادة تعادل سعادة الأب بنجاح بناته وتفوقهن في حياتهن الدراسية والعملية، وبعث رئيس جامعة الأزهر بتحية إلى ابنته الطالبة أية نصر الطالبة بالكلية متمنيا لها التوفيق والنجاح والتفوق.





وأعلن أنه بهذه المناسبة السعيدة يزف بشرى سارة للكلية بأن إدارة الجامعة قد رشحت الدكتور عصام سند، عميد الكلية الأسبق، للنيل بجائزة الدولة التقديرية، متمنيا للكلية مزيد من الريادة والتطور وتحقيق الإنجازات.



