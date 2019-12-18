شاهد.. استئصال ورم بحجم 35 كيلو من رحم سيدة.. صور

وصلت سيدة بالغة من العمر 40 عاما إلى أحد المستشفيات في الصين في حالة سيئة للغاية فكانت تلفظ أنفاسها الأخيرة بعد انتفاخ وتورم بطنها حتى ضغطت على باقي أعضاء الجسم .





وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ميل" أن إحدى السيدات وصلت في حالة سيئة للمستشفى و ظن أهلها أن حياتها انتهت بعد أن انتفاخ الرحم في جسمها حتى ضغط على الرئتين و اصبحت تتنفس بصعوبة بالغة .





على الفور قام الأطباء بالأشعة اللازمة لمعرفة أسباب ذلك الانتفاخ و تبين أنه ورم ضخم ، وصفه بعض الأطباء أنه حالة نادرة لم تمر عليه طيلة حياته المهنية .





أخبر الأطباء أهل السيدة أنها ورم كبير جدا و هو السبب في الإنتفاخ الذي ظهر بشكل واضح على جسدها ، و أجرى لها عملية استئصال للورم الذي وصل حجمه إلى 77 رطل تقريبا 35 كيلو جرام .





ذهل الطبيب من حجم لورم الذي يقدر بوزن إنسان في الثامنة من عمره ، و قال إنه كان ورما حميدا و تمكن الأطباء من استئصاله بالكامل .



































