الأمم المتحدة: الرئيس السيسي يقود مصر للثورة الصناعية الرابعة.. فيديو

قال لي يونج، مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقود مصر نحو الثورة الصناعية الرابعة، بجهوده المكثفة في تنمية مجال الصناعة.





وأضاف مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، خلال حوار تليفزيونى على قناة "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية ما زال لديها قدرات هائلة لتحقيق التنمية الصناعية.





وأشار مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، إلى أن اللقاء الذى حدث بينه وبين الرئيس السيسي شهد التباحث حول سبل التعاون بين الجانبين لتعزيز التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة في مصر وأفريقيا.



