نانسي عجرم تشعل السوشيال ميديا بـ فستان أحمر.. شاهد

شاركت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، جمهورها، بصور جديدة من حفلها ضمن فعاليات موسم الرياض فى السعودية عبر حسابها الشخصي بموقع الصور انستجرام.

وظهرت نانسى عجرم وهي ترتدي فستانا طويلا باللون الاحمر" نال اعجاب الآلاف من متابعيها.

وأحيت الفنانة نانسى عجرم حفلا غنائيا مساء أمس الثلاثاء بمسرح أبو بكر سالم ضمن فعاليات موسم الرياض.





وتألقت نانسي عجرم الأحد الماضي، فى واحدة من أقوى الحفلات الجماهيرية، على مسرح الجامعة الألمانية بالقاهرة وسط حضور الآلاف من الجمهور ومحبيها.



