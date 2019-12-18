أهلي جدة يوافق على مطالب جديدة لـ جروس .. اعرف التفاصيل

كشفت تقارير إعلامية سعودية، أن إدارة نادي أهلي جدة، وافقت على طلب السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق ، بمضاعفة مكافأة اللاعبين.





وأفادت جريدة الرياضية السعودية، أن طلب المدير الفني مشترط بتحقيق اللاعبين الفوز على فريق ضمك ضمن مواجهات الجولة الثانية عشرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.



