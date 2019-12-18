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رياضة

أهلي جدة يوافق على مطالب جديدة لـ جروس .. اعرف التفاصيل

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 06:01 ص
جروس المدير الفني
جروس المدير الفني لأهلي جدة
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ريهام بكير
كشفت تقارير إعلامية سعودية، أن إدارة نادي أهلي جدة، وافقت على طلب السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق ، بمضاعفة مكافأة اللاعبين.

وأفادت جريدة الرياضية السعودية، أن طلب المدير الفني مشترط بتحقيق اللاعبين الفوز على فريق ضمك ضمن مواجهات الجولة الثانية عشرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وطالب جروس بزيادتها إلى 10 آلاف ريال لكل لاعب بدلًا من خمسة آلاف التي كانت مقررة حسب لائحة المكافآت من أجل تحفيز لاعبي الفريق للحصول على نقاط المباراة التي تجعلهم في المنافسة على المراكز المتقدمة حتى الوصول إلى الصدارة.
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