حصاد 2019 | في وزارة التعليم العالي.. ارتفاع كليات الجامعات الخاصة لـ 168 كلية باستثمارات 4.8 مليار جنيه.. وتوجهات جديدة نحو الثورة الصناعية الرابعة بافتتاح أقسام الذكاء الاصطناعي

حصاد التعليم العالي في 2019

زيادة عدد الجامعات الحكومية إلى 27 جامعة

زيادة الكليات بالجامعات الخاصة لـ 168 كلية

كليات الجامعات الحكومية تصل إلى 492 كلية





شهد عام 2019 انطلاق عدد من الكليات والأقسام في الجامعات، بالإضافة إلى افتتاح بعض الجامعات الجديدة، حيث قطعت وزارة التعليم العالي شوطًا كبيرًا فى مجال إتاحة خدمات التعليم العالى، والتي تهدف إلى الارتقاء بالتعليم العالي وتطوير نظمه وبرامجه وآليات العمل فيه؛ ليواكب متطلبات خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.





ففى مجال الإتاحة بالجامعات الحكومية، فقد تمت زيادة عدد الجامعات الحكومية إلى 27 جامعة، وذلك بإضافة جامعة الأقصر، وزاد عدد كليات الجامعات الحكومية ليصل إلى 492 كلية.





بينما زاد عدد كليات الجامعات الخاصة إلى 168 كلية بواقع 32 كلية باستثمارات غير مباشرة قدرها 4.8 مليار جنيه، كما تم وضع حجر الأساس للمقر الجديد للتعليم الخاص بالقاهرة الجديدة، بالإضافة إلى صدور قرار جمهورى رقم 454 لسنة 2019 بإضافة كلية التكنولوجيا الحيوية إلى كليات جامعة النيل الأهلية.





وفى إطار إنشاء المعاهد التكنولوجية الجديدة، فقد بدأت الدراسة فى ستة معاهد وهى؛ المعهد العالى للعلوم الصحية التطبيقية بسوهاج، والمعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنزلة، ومعهد راية العالى للإدارة والتجارة بدمياط، والمعهد الكندى العالى للحاسب الآلى بالتجمع الخامس، والمعهد العالى للعلوم الصحية التطبيقية بالمنيا، والمعهد العالى التكنولوجى العالى للإعلام بالمنيا.





وبالنسبة لسعي الوزارة للنهوض بالقطاع الصيدلى، فقد بدأ تطبيق النظام الجديد للدراسة بكليات الصيدلة مع بداية العام الجامعى 2019 /2020 لمواكبة التغيرات العالمية فى مجال التعليم الصيدلى، ومراعاة لنصوص الاتحاد الفيدرالى الدولى (FIP) ومنظمة الصحة العالمية واليونسكو للعلوم، والتى تنص على ضرورة إكساب الصيدلى المهارات اللازمة من خلال نظام محكم للتدريب فى مؤسسات العمل المختلفة، وفتح تخصصات علمية تحتاجها سوق العمل.





وفي ذلك السياق يرصد "صدى البلد" كليات الذكاء الاصطناعي والجامعات التكنولوجية التي افتتحتها وزارة التعليم العالي هذا العام:





- إنشاء قسم لمجال الذكاء الاصطناعي في كليات الحاسبات والمعلومات بجامعات القاهرة وبنها وحلوان وبني سويف.





- إنشاء أول كلية للذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ، والتي استقبلت طلاب الثانوية العامة هذا العام من الشعبتين العلوم والرياضة.





- تشمل استراتيجية وزارة التعليم العالي، إنشاء 2 من كليات الذكاء الاصطناعي الجديدة، و8 كليات جديدة لعلوم الحاسب والمعلومات، وكذلك الجامعة المصرية لتكنولوجيا المعلومات، وتضم كليات "الذكاء الاصطناعي، علوم الحاسوب، الشبكات ونظم المعلومات، هندسة المعلومات.



