سبوبة الدولارات .. رواد التواصل يهاجمون الناشط رامى كامل ويتهمونه بإثارة الفتنة



وقال اخرون : حرام عليك يارامى الفتنة اللى انت بتحاول تروجها بين الشعب يا اخى الكنيسة اصدرت بيان رسمى من مطرانية بني مزار والبهنسا بتاريخ ۲۰ نوفمبر أكد على نشوب مشاجرة بين مواطنين مصريين لخلافات حياتية وجيرة ولا انت عايز السبوبة تستمر والدولارات تبتدى تانى ترجع كفاية كدب الشعب المصرى كشفكم.



وكانت مطرانية بني مزار والبهنسا أصدرت بيانا بشأن المشاجرة التي وقعت يوم الأحد 17 نوفمبر بين مواطنين مصريين بسبب خلافات الجيرة .



قال البيان إن المشاجرة وقعت نتيجة الخلافات الحياتية العادية بين مواطنين مصريين جيران بقرية الناصرية ببني مزار اسفر عنها بعض الاصابات و قد تم نقلهم إلي المستشفى وتم علاجهم والحالة الصحية مستقرة؛ وأن قوات الامن تحركت علي الفور والقت القبض على الجاني وتم عرضه علي النيابة وقررت حبسه اربعة ايام علي ذمة التحقيق وتم عودة الهدوء وتهيب الكنيسة بأبناءها عدم الانسياق وراء الشائعات وعدم نشر أي اکاذیب بدون تحري الدقة.



شن رواد مواقع التواصل الاجتماعى هجوما على الناشط الحقوقى رامى كامل حول الاكاذيب التى ينشرها عبر صفحته الشخصية حول مؤسسات الدولة ومحاولة اثارة الفتنة بين بناء الشعب المصرى مستغلا المشاجرة التي وقعت يوم الأحد 17 نوفمبر بين مواطنين مصريين بسبب خلافات الجيرة فى محافظة المنيا .ورد راود مواقع التواصل الاجتماعى عليه : كالعادة علشان الدولار واليورو بيحاول رامی کامل تصدر المشهد مرة أخرى لأن أكيد التكليف جاله من بره بكده .وقال النشطاء الشعب المصرى خلاص مبقاش بينسى وفاكرينك كويس يا رامی انت بتحاول تأجيج الفتنة الطائفية بمحافظة المنيا من خلال ترويج الأكاذيب عن قيام بعض المتطرفين بمهاجمة أسرة قبطية على خلاف الحقيقة .