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حوادث

شاهد.. قطاع السجون يستقبل وفدا من "العربية لحقوق الإنسان" و"هاندز" الإيطالية

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 08:07 م
قطاع السجون يستقبل
قطاع السجون يستقبل وفدا من العربية لحقوق الإنسان
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مصطفى الرماح - رامى المهدي
استقبل قطاع السجون بوزارة الداخلية، وفدا من أعضاء المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومنظمة هاندز أوف كاين "الإيطالية" لزيارة سجن المرج العمومى.

وخلال الزيارة تفقد الوفد قاعات الزيارة - مكتبة السجن – المخبز – المطبخ – بعض مصانع إنتاج المواد الغذائية – مركز التأهيل المهنى – المستشفى وناقشوا النزلاء المتواجدين بهذه المرافق عن أحوالهم المعيشية وأوجه الرعاية المقدمة لهم، حيث أكدوا جميعًا على حسن معاملتهم من قبل إدارة السجن وتقديم كافة أوجه الرعاية لهم .

وقدم أعضاء الوفد فى نهاية الزيارة الشكر لوزارة الداخلية لإتاحة الفرصة لتنظيم تلك الزيارة وبالاهتمام الذى توليه لأوضاع النزلاء داخل السجون ومراعاة الأبعاد الاجتماعية والإنسانية والصحية، واتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها إعادة تأهيلهم للخروج إلى المجتمع مواطنين صالحين.

وأعربت ممثلة منظمة "هاندز أوف كاين" الإيطالية عن امتنانها لإتاحة الفرصة لها لزيارة السجن للتعرف على أطر الرعاية المختلفة التى تقدمها إدارة السجن للنزلاء .

يأتى ذلك استمرارًا لنهج وزارة الداخلية بتطبيق أساليب السياسة العقابية الحديثة وتطويرها بما يضمن تفعيل أحكام القانون وتحقيق غايته ويحفظ للإنسان المسجون كرامته، كما يتخذ من التأهيل والرعاية المقدمة فى كافة المجالات سبيلًا للإصلاح.

جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تقديم كافة أوجه الرعاية لنزلاء السجون وفقًا لمعايير ومبادئ حقوق الإنسان، وحرصًا من الوزارة على تعزيز أُطر التعاون البناء مع كافة المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان.
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