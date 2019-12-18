جامعة الفيوم تشارك بـ مسابقة "أفضل جامعة في مصر"









بالإضافة إلى النظر في موافقة مجلس كلية السياحة والفنادق على مقترح عقد منتدى خدمة المجتمع وتنمية البيئة على مستوى كليات جامعة الفيوم، وموافقة مجلس كلية التربية للطفولة المبكرة بشأن مقترح إقامة برنامج متكامل للتدريب وتنمية المهارات للأطفال والمدرسين وأولياء الأمور وموافقة كلية الصيدلة بشأن تنظيم قافلة طبية بقرية كحك بحري بمركز يوسف الصديق بالتعاون مع كلية الطب.



كما تمت إحاطة المجلس علمًا بإصدار دليل وحدة إدارة الأزمات والكوارث بكلية الآداب للعام الجامعي 2018/2019 بالإضافة إلى تقرير عن الندوة التي نظمها معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل بالتعاون مع مركز النيل للإعلام بالفيوم بعنوان (الأمن المائي) وتعزيز العلاقات المصرية الأفريقية وكذلك استعراض فعاليات احتفال كلية الطب باليوم العالمي للسكر.