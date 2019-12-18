ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

جامعة الفيوم تشارك بـ مسابقة "أفضل جامعة في مصر"

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 09:33 م
جامعة الفيوم تشارك
جامعة الفيوم تشارك فى مسابقة (أفضل جامعة في مصر)
Advertisements
الفيوم - نبيل أبو السعود
عقد مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بـجامعة الفيوم تحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم وبرئاسة الدكتور محمد عيسى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

تم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة عدد من الموضوعات شملت النظر في خطاب أمين المجلس الأعلى للجامعات بشأن إطلاق مسابقة (أفضل جامعة في مصر) للعام الجامعي 2019/2020 في مجال (محو الأمية) على أن يتم ذلك بالاشتراك مع هيئة تعليم الكبار.


بالإضافة إلى النظر في موافقة مجلس كلية السياحة والفنادق على مقترح عقد منتدى خدمة المجتمع وتنمية البيئة على مستوى كليات جامعة الفيوم، وموافقة مجلس كلية التربية للطفولة المبكرة بشأن مقترح إقامة برنامج متكامل للتدريب وتنمية المهارات للأطفال والمدرسين وأولياء الأمور وموافقة كلية الصيدلة بشأن تنظيم قافلة طبية بقرية كحك بحري بمركز يوسف الصديق بالتعاون مع كلية الطب.

كما تمت إحاطة المجلس علمًا بإصدار دليل وحدة إدارة الأزمات والكوارث بكلية الآداب للعام الجامعي 2018/2019 بالإضافة إلى تقرير عن الندوة التي نظمها معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل بالتعاون مع مركز النيل للإعلام بالفيوم بعنوان (الأمن المائي) وتعزيز العلاقات المصرية الأفريقية وكذلك استعراض فعاليات احتفال كلية الطب باليوم العالمي للسكر.
جامعة الفيوم تشارك بـ مسابقة "أفضل جامعة في مصر"
جامعة الفيوم تشارك بـ مسابقة "أفضل جامعة في مصر"
جامعة الفيوم تشارك بـ مسابقة "أفضل جامعة في مصر"
جامعة الفيوم تشارك بـ مسابقة "أفضل جامعة في مصر"
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

ملامح الحزن تسيطر عليه.. مرتضى منصور يتقدم جنازة شقيقته فى بشالوش ..فيديووصور

شبه دينا الشربيني | جلسة تصوير لـ زينة عاشور بعدسة مصور عمرو دياب

اتحاد الكرة يبدأ إجراءات استخدام الـ "VAR" في الدوري المصري

هبوط جديد يضرب أسعار فيات fiat اليوم في مصر

السلطان في مصيدة.. هل تورط أردوغان أكثر من اللازم في ليبيا؟

رضا عبدالعال: هرجع استوديوهات التحليل وسنتكم طين.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدت متأثرة | نجوم الفن في عزاء والد سهر الصايغ

للمرة الأولى فى الصعيد.. فريق للباليه في المنيا .. صور

مواعيد مباريات المنتخب الأوليمبي في أولمبياد طوكيو 2020 .. صور