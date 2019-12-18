النشر الدولي ورشة عمل بكلية الآداب جامعة الفيوم

بحضور الدكتور زينب حسن أبو الخير مدير المكتبة الرقمية بالجامعة ورئيس قسم المكتبات والمعلومات بالكلية والدكتورة داليا محمد نائب مدير وحدة التقويم والطلاب بالكلية وعدد من السادة أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالكلية









أكد الدكتور أحمد عبد السلام على أهمية النشر الدولى وضرورة الارتقاء به وأنه أصبح ركيزة اساسية وعامل مهم فى تصنيف الجامعات عالميا وأن عدد الأبحاث المنشورة فى الدوريات العالمية يعكس مدى الاهتمام بعملية البحث العلمى ولذلك اتجهت الجامعات فى الاونة الاخيرة الى تحفيز باحثيها وعلمائها للنشر الدولى .



