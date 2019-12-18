النشر الدولي ورشة عمل بكلية الآداب جامعة الفيوم

شهد الدكتور أحمد عبد السلام عميد كلية الآداب تحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم وإشراف الدكتور محمد عيسى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا البحوث فعاليات ورشة العمل التى نظمتها وحدة المكتبة الرقمية بالتعاون مع قسم المكتبات والمعلومات بالكلية بعنوان (النشر الدولي).
بحضور الدكتور زينب حسن أبو الخير مدير المكتبة الرقمية بالجامعة ورئيس قسم المكتبات والمعلومات بالكلية والدكتورة داليا محمد نائب مدير وحدة التقويم والطلاب بالكلية وعدد من السادة أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالكلية
أكد الدكتور أحمد عبد السلام على أهمية النشر الدولى وضرورة الارتقاء به وأنه أصبح ركيزة اساسية وعامل مهم فى تصنيف الجامعات عالميا وأن عدد الأبحاث المنشورة فى الدوريات العالمية يعكس مدى الاهتمام بعملية البحث العلمى ولذلك اتجهت الجامعات فى الاونة الاخيرة الى تحفيز باحثيها وعلمائها للنشر الدولى .
وأوضحت الدكتورة زينب أبو الخير أنه يجب الاهتمام بتطوير قواعد وآليات النشر فى المجلات العلمية الدولية مشيرة أن كلية الاداب بصدد تنظيم بعض الدورات التدريبية فى هذا الصدد خلال العام الدراسي الحالي لرفع تصنيف الكلية من خلال الأبحاث المنشورة دوليا ورفع كفاءة ومساعدة الباحثين فى هذا الشأن .