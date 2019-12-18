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تعليم

إعلان نتائج تقييم مشروعات المعرض المحلي للعلوم والهندسة ISSF Fayoum2020 اليوم

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 06:10 ص
إعلان نتائج تقييم
إعلان نتائج تقييم مشروعات المعرض المحلي للعلوم والهندسة
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الفيوم - نبيل أبو السعود
تُعلن نتيجة تقييم مشروعات المعرض المحلي للعلوم والهندسة، التابع لوزارة التربية والتعليم، والمقام في جامعة الفيوم، خلال حفل، اليوم الأربعاء.

وبدأت أعمال تقييم مشروعات المعرض المحلي للعلوم والهندسة، التابع لوزارة التربية والتعليم، في ساحة المكتبة المركزية بجامعة الفيوم، بمشاركة طلاب من المرحلتين الإعدادية والثانوية، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد رئيس الجامعة، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم.

ويضم المعرض المحلي للعلوم والهندسة، 90 مشروعا في مجالات علمية وإنسانية وسلوكية متنوعة.

وقال الدكتور محمد الربيعي رئيس لجنة تحكيم المشروعات، إن لجنة التحكيم تتكون من 26 عضو هيئة تدريس بالجامعة من كليات الطب والهندسة والخدمة الاجتماعية والحاسبات والمعلومات والتربية النوعية .

وحول معايير التقييم قال "الربيعي" إنها تشمل عدة محاور رئيسية منها مشكلة البحث وتصميم منهجية البحث وطريقة العرض والمناقشة وإمكانية تنفيذ المشروع ، والابتكار ، ويتم تقييم كل مشروع من 3 محكمين متخصصين.

وأوضح الدكتور محمد الربيعي أنه سيتم تصعيد 28 مشروعا للمنافسة على مستوى الجمهورية .
إعلان نتائج تقييم مشروعات المعرض المحلي للعلوم والهندسة ISSF Fayoum2020 اليوم
إعلان نتائج تقييم مشروعات المعرض المحلي للعلوم والهندسة ISSF Fayoum2020 اليوم
إعلان نتائج تقييم مشروعات المعرض المحلي للعلوم والهندسة ISSF Fayoum2020 اليوم
إعلان نتائج تقييم مشروعات المعرض المحلي للعلوم والهندسة ISSF Fayoum2020 اليوم
إعلان نتائج تقييم مشروعات المعرض المحلي للعلوم والهندسة ISSF Fayoum2020 اليوم
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