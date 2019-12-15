معرض خيري لطلاب كلية الآداب بجامعة الفيوم

شهد الدكتور أحمد محمد عبد السلام عميد كلية الآداب بجامعة الفيوم ترافقه الدكتورة أمل يوسف مدير وحدة ضمان الجودة والاعتماد بالكلية المعرض الخيرى السنوى لملابس الطلاب المقام تحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم.



وأكد الدكتور أحمد عبد السلام أن المعرض يأتى فى إطار نشر ثقافة التكافل الاجتماعي وتقديم الخدمات الاجتماعية للطلاب، موضحا أنه يضم الكثير من 5 آلاف قطعة من ملابس الطلبة والطالبات بالمجان لبعض الطلاب بأسعار رمزية للبعض الآخر.



وأضاف عميد كلية الآداب بالفيوم أن الكلية حريصة على تنظيم المعارض الخيرية، مشيدا بالمستوى المتميز وجودة المعروضات التي تعكس المجهود التنظيمي.



يشار إلى أن المعرض بدأ اليوم ويستمر بالكلية حتى نهاية ديسمبر الحالى، ويهدف لخدمة جميع طلاب وطالبات كليات جامعة الفيوم.