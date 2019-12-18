إهمال طبي | تقرير المستشفى يكشف أسباب وفاة الطفلة جوري بعد استئصال اللوزتين.. تفاصيل

كشف رامي ربيعة والد الطفلة جورى التى توفيت بسبب الإهمال الطبي خلال إجرائها عملية اللوز باحد المستشفيات الخاصة، عن التقرير الطبي الذي يكشف الإهمال الطبي من قبل الطبية التي تسببت في وفاة ابنته جورى.
وقال والد جورى، في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، إن تقرير المستشفى أثبت الخطأ الطبي الذي قامت به الطبيبة "ر.ف"، خلال إجرائها العملية لابنته صاحبة الخمس سنوات، والتي توفيت الأسبوع الماضي.
ويفيد تقرير المستشفى، الذي حصل صدى البلد على نسخة منه، أن الطفلة جورى تم وضعها على جهاز التنفس الصناعي، وإعطائها أدوية منشطة للدورة الدموية وعضلة القلب، وعمل بعض الفحوصات الطبية اللازمة التي تبين منها وجود أنيميا حادة بالدم وفشل بوظائف التنفس وحموضة شديدة بالدم.
ووفقا لتقرير المستشفى التي توفيت بها جورى، تم منحها 3 أكياس دم، علاوة على مناظرة الحالة من قبل "أ. س" إستشاري أنف وأذن وحنجرة، الذي فحص الطفلة، حيث تبين أن هناك نزيفا في منطقة استئصال اللوزتين، وتم إيقاف النزيف ثم حدث هبوط حاد بالدورة الدموية مع زيادة في حموضة الدم، أدى إلى حدوث توقف بعضلة القلب، وتم إنعاش قلبي ورئوي للطفلة ولكن لم تستجب لذلك، ليتم تأكيد وفاة جورى في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق 14/12/2019.
وأوضح التقرير أن إدارة المستشفى استدعى أحد الأطباء الجراحين وطبيب أطفال لتقديم الإسعافات الأولية لجوري، حين أتى بها والدها إلى المستشفى بعد أيام من إجرائها لعملية اللوزتين، وتم القيام بالإجراءات اللازمة، حتى استقرت حالة الطفلة، حيث تم حجزها بالقسم الداخلي بالمستشفى تحت الملاحظة، لحين عرض حالة الطفلة على الإستشارية "ر.ف"، التي أجرت العلمية لجورى.
وأثبت التقرير أن الطبيبة المذكورة مرت على الطفلة جورى، يوم الخميس في تمام الساعة 12 ظهرًا وأعطتها إذنا بالخروج بعد منحها الدواء المناسب.
وكشف التقرير الطبي للمستشفى الخاصة عن أن جوري رامي حضرت إلى قسم الطوارئ، فجر السبت الموافق 14/12/2019 في تمام الساعة 2 صباحًا بواسطة أحد أقاربها فاقدة للوعي، ولا توجد بها أي مؤشرات حيوية بالإضافة إلى إصابتها بنزيف في الأنف والفم وبعد فحص الطفلة بواسطة طبيب الطوارئ تبين توقف عضلة القلب تمامًا واتساع بحدقة العين، وأنه لا توجد أي مؤشرات حيوية.
وأشار التقرير إلى أنه تم إنعاش قلب الطفلة، وتم استدعاء فريق "code blue"، بواسطة طبيب الطوارئ الدكتور "م.ع" والدكتور "أ.أ"، وعدد من الأطباء المتخصصين، حيث تم تركيب أنبوبة حنجرية وإعطاء أمبولات أدرينالين وأمبول بيكربونات صوديوم وتم سحب معامل غازات بالدم وسكر عشوائي بالدم وصورة دم كاملة وسيولة ووظائف كبد وكلى.
وتابع التقرير أن الأطباء استمروا في الإنعاش القلب والرئوي للطفلة جوري ونتيجة لحاجة الطفلة للرعاية المركزة تم نقلها للرعاية لاستكمال الرعاية الطبية.
والجدير بالذكر طالب والد الطفلة جورى "رامى ربيعة"، خلال حديثه مع موقع صدى البلد، بشطب الطبيبة المذكورة من نقابة الأطباء لوقفها عن مزاولة المهنة بعد تسببها في وفاة ابنته نتيجة الإهمال الطبي.
وقال والد جورى، في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، إن تقرير المستشفى أثبت الخطأ الطبي الذي قامت به الطبيبة "ر.ف"، خلال إجرائها العملية لابنته صاحبة الخمس سنوات، والتي توفيت الأسبوع الماضي.
ويفيد تقرير المستشفى، الذي حصل صدى البلد على نسخة منه، أن الطفلة جورى تم وضعها على جهاز التنفس الصناعي، وإعطائها أدوية منشطة للدورة الدموية وعضلة القلب، وعمل بعض الفحوصات الطبية اللازمة التي تبين منها وجود أنيميا حادة بالدم وفشل بوظائف التنفس وحموضة شديدة بالدم.
ووفقا لتقرير المستشفى التي توفيت بها جورى، تم منحها 3 أكياس دم، علاوة على مناظرة الحالة من قبل "أ. س" إستشاري أنف وأذن وحنجرة، الذي فحص الطفلة، حيث تبين أن هناك نزيفا في منطقة استئصال اللوزتين، وتم إيقاف النزيف ثم حدث هبوط حاد بالدورة الدموية مع زيادة في حموضة الدم، أدى إلى حدوث توقف بعضلة القلب، وتم إنعاش قلبي ورئوي للطفلة ولكن لم تستجب لذلك، ليتم تأكيد وفاة جورى في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق 14/12/2019.
وأوضح التقرير أن إدارة المستشفى استدعى أحد الأطباء الجراحين وطبيب أطفال لتقديم الإسعافات الأولية لجوري، حين أتى بها والدها إلى المستشفى بعد أيام من إجرائها لعملية اللوزتين، وتم القيام بالإجراءات اللازمة، حتى استقرت حالة الطفلة، حيث تم حجزها بالقسم الداخلي بالمستشفى تحت الملاحظة، لحين عرض حالة الطفلة على الإستشارية "ر.ف"، التي أجرت العلمية لجورى.
وأثبت التقرير أن الطبيبة المذكورة مرت على الطفلة جورى، يوم الخميس في تمام الساعة 12 ظهرًا وأعطتها إذنا بالخروج بعد منحها الدواء المناسب.
وكشف التقرير الطبي للمستشفى الخاصة عن أن جوري رامي حضرت إلى قسم الطوارئ، فجر السبت الموافق 14/12/2019 في تمام الساعة 2 صباحًا بواسطة أحد أقاربها فاقدة للوعي، ولا توجد بها أي مؤشرات حيوية بالإضافة إلى إصابتها بنزيف في الأنف والفم وبعد فحص الطفلة بواسطة طبيب الطوارئ تبين توقف عضلة القلب تمامًا واتساع بحدقة العين، وأنه لا توجد أي مؤشرات حيوية.
وأشار التقرير إلى أنه تم إنعاش قلب الطفلة، وتم استدعاء فريق "code blue"، بواسطة طبيب الطوارئ الدكتور "م.ع" والدكتور "أ.أ"، وعدد من الأطباء المتخصصين، حيث تم تركيب أنبوبة حنجرية وإعطاء أمبولات أدرينالين وأمبول بيكربونات صوديوم وتم سحب معامل غازات بالدم وسكر عشوائي بالدم وصورة دم كاملة وسيولة ووظائف كبد وكلى.
وتابع التقرير أن الأطباء استمروا في الإنعاش القلب والرئوي للطفلة جوري ونتيجة لحاجة الطفلة للرعاية المركزة تم نقلها للرعاية لاستكمال الرعاية الطبية.
والجدير بالذكر طالب والد الطفلة جورى "رامى ربيعة"، خلال حديثه مع موقع صدى البلد، بشطب الطبيبة المذكورة من نقابة الأطباء لوقفها عن مزاولة المهنة بعد تسببها في وفاة ابنته نتيجة الإهمال الطبي.