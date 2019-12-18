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برلمان

أمانة مستقبل وطن بالجيزة تجتمع كاملة لمناقشة استراتيجية الحزب في 2020

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 11:54 م
صدى البلد
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عقدت هيئه مكتب محافظة الجيزة، برئاسة أمين عام المحافظة، النائب عادل ناصر و حضور كل اعضاء هيئه المكتب اجتمعًا لها بكامل تشكيلها الجديد لمناقشه استراتيجيه الحزب و خطط أمانات الجيزة لعام ٢٠٢٠ في بدايه اللقاء.

وتحدث أمين عام المحافظة عن الاستراتيجة العامة لامانة الجيزة خلال المرحلة القادمة مؤكدًا علي اهمية دور الحزب في الشارع ومتابعة مشاكل الجماهير، و شدد الامين العام علي اهمية دور الامانات الفرعية والمراكز والمكاتب من اجل تحقيق دور قوي يليق بحزب مستقبل وطن وقد ناقش الحضور الاستراتيجية والرؤية المستقبلة لامانات الجيزه .

وتطرق اعضاء هيئة المكتب إلى خططهم وافكارهم في ضوء الاستراتيجية العامة للحزب بما يحقق اهدافه ويخدم مصالح الجماهير ليكون حزبًا فاعلًا يشعر المواطن بخدماته وتواجده علي الارض في محافظة الجيزة .
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