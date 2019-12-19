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أخبار العالم

البنتاجون يكشف عدد القوات الأمريكية في العراق

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 01:30 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
كشفت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" مساء أمس، الأربعاء، عن عدد القوات الأمريكية المتواجدة في العراق ضمن قوات التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش الإرهابي.

وقال المتحدث باسم الوزارة، "شون روبرتسن"، في تصريحات لشبكة "رووداو" الكردية، إن "عدد الجنود الأمريكيين في العراق يبلغ نحو 5200 جندي، ومهمتهم تدريب ومساعدة القوات الأمنية العراقية؛ للتأكد من القضاء النهائي على داعش".

يأتي ذلك بينما تنوي وزارة الخارجية الأمريكية، تقليص عدد موظفيها الدبلوماسيين بصورة دائمة في العراق، وقد عرضت تفاصيل خطتها على لجنة العلاقات الخارجية لمجلس الشيوخ الأمريكي.

وتشير البيانات والوثائق التي أرسلت يوم 6 ديسمبر 2019 إلى الكونجرس وأبلغت بها وزارة الخارجية الأمريكية لجنة العلاقات الخارجية لمجلس الشيوخ الأمريكي، أن في النية تقليص عدد هؤلاء الموظفين بنسبة 28% بحلول مايو 2020.

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