قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أول صورة لسيارة والد محمد الشناوي بعد وفاته في حادث سير
جوجل تحذر من هجمات خبيثة تستهدف جي ميل .. هل هاتفك في خطر؟
نموذجان للأمانة في بني سويف .. مسعف وسائق يعثران على مليون و500 ألف جنيه
وافقت عليه حماس.. مصادر للقاهرة الإخبارية: المقترح المصري القطري يتضمن وقفا لإطلاق النار لمدة 60 يوما
محدش بيرد ليه؟.. أحمد موسى يكشف عن مفاجأة بشأن سحب أرض نادي الزمالك
تفاصيل مصرع والد محمد الشناوي في حادث مروع بطريق الواحات
إصابة طفـ لين شقيقين في اندلاع حريـ ق بسبب أسطوانة بوتاجاز بأسيوط
إيداع جثمان والد محمد الشناوي حارس الأهلي بمستشفى أكتوبر
آلاف الأقباط يتوافدون على دير درنكة للاحتفال بـ"صوم العذراء" في أسيوط
"اطلعوا وردوا".. أحمد موسى يطالب برد رسمي: لماذا تم سحب أرض الزمالك؟
طاهر النونو: خيار المقاومة قائم ما دام الاحتلال مستمرا
مصرع والد حارس الأهلي محمد الشناوي في حادث سير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

عرض فرنسي لخطف نجم الأهلي .. واللاعب يوجه صدمة للإدارة .. ماذا حدث؟

الأهلي
الأهلي
أحمد أيمن

في تطور مفاجئ يتعلق بمصير لاعب وسط الأهلي، أليو ديانج، كشف موقع "أفريكا فوت" عن دخول نادي لانس الفرنسي في مفاوضات جادة للحصول على خدمات اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. 

العرض الفرنسي الذي تم تقديمه إلى إدارة الأهلي يتضمن شراء السنة الأخيرة من عقد ديانج مقابل 1.5 مليون يورو، بالإضافة إلى عقد يمتد لثلاثة مواسم براتب إجمالي يبلغ 8 ملايين يورو.

أرقام أليو ديانج مع الأهلي

شارك أليو ديانج بقميص النادي الأهلي خلال 214 مباراة في جميع المسابقات سجل خلالها سبعة أهداف وقدم 11 تمريرة حاسمة لزملائه.

وشارك ديانج في أول فوز للأهلي تحت قيادة  الأسباني خوسيه ريبيرو بالفوز على فاركو 4-1 بالدوري المصري بعد 4 مباريات، فشل خلالها الفريق الأحمر بتحقيق الانتصار.

وخلال 3 مباريات بكأس العالم للأندية 2025، اكتفى الأهلي بتعادلين وتعرض لهزيمة، قبل أن يتعادل 2-2 مع مودرن سبورت في الجولة الأولى من الدوري المصري.

وبذلك، رفع الأهلي رصيده في الدوري المصري إلى 4 نقاط في المركز الرابع، فيما استقر فاركو في المرتبة الـ16 بنقطة يتيمة.

هل يرحل ديانج عن الأهلي؟

أعلنت إدارة الأهلي، رفضها القاطع للتفاوض مع النادي الفرنسي، حيث اعتبرت أن القيمة المالية التي تم تقديمها لا تعكس القيمة السوقية الحقيقية للاعب، خاصة في ظل وجود عروض أخرى، تفوق هذا الرقم بكثير، مثل عرض نادي نيوم السعودي الذي يصل إلى 12 مليون دولار لموسم يمتد لثلاث سنوات.

وتُظهر التطورات الأخيرة فجوة مالية كبيرة بين ما يطرحه الأهلي لتجديد عقد ديانج، والذي لا يتجاوز 1.4 مليون دولار سنويًا، وما يقدمه النادي السعودي وكذا النادي الفرنسي. 

كما تمثل حالة ديانج إحدى التحديات الكبيرة أمام إدارة الأهلي في الحفاظ على عناصرها الأساسية، خاصةً في ظل المنافسة الشديدة من الأندية الخليجية التي تملك القدرة على تقديم عروض مالية مغرية.

على الجانب الآخر، وجه المالي أليو ديانج، صدمة لمسئولي النادي الأهلي بعد أن جدد رفضه تجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، حيث أبلغ أليو ديانج الأهلي رغبته في تأجيل ملف تجديد تعاقده لحين الانتهاء من مشاركته مع منتخب بلاده في كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق في المغرب ديسمبر القادم. 

موعد مباراة الأهلى المقبلة

أسفرت قرعة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026، عن حصول الأهلى على راحة "باي" في الجولة الثالثة بالدوري على أن يواجه غزل المحلة بالجولة الرابعة.

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة غزل المحلة المقرر لها السادسة مساء الاثنين 25 أغسطس الجاري على ستاد غزل المحلة فى الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري.

الأهلي أخبار الأهلي أليو ديانج رحيل أليو ديانج عرض أليو ديانج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة في تقرير المعمل الكيماوي في وفاة طفل بعد تناوله 3 أكياس «إندومي»

بعد التحليل.. مفاجأة في تقرير المعمل الكيماوي حول وفاة طفل النودلز بالمرج

هدير عبد الرازق

فضيحة أم فبركة؟.. هدير عبد الرازق في قلب عاصفة فيديو خادش للحياء مسرب مع أوتاكا

حبيبية الشماع وسائق النقل الذكي

بـ100 مليون جنيه.. حبيبة الشماع بعد وفاتها تعود لساحة القضاء من جديد

صورة اللاعبة

تطورات جديدة بقضية لاعبة الجودو بنادي سموحة.. وشقيقها يفتح النار على رواد السوشيال ميديا | ما القصة؟

البلوجر بطه ضياء

البلوجر بطة بعد ضبطها: لقبي صديقة الطلبة ومشاهد الأفلام المثيرة بفلوس

حريق الأهلي

حريق بالنادي الأهلي بمدينة نصر.. وفرق إطفاء القاهرة تحاول السيطرة عليه

صورة أرشيفية

الأرصاد: كتلة هوائية صحراوية تضرب البلاد والحرارة تصل إلى 44 درجة

دينا علاء بطلة سموحة

تعرف على آخر تطورات قضية بطلة سموحة دينا علاء

ترشيحاتنا

مرسيدس مايباخ S680 إميرالد آيل

سعر مرسيدس مايباخ S680 إميرالد آيل في السعودية

تعرف علي إنفينيتي QX80 منافسة اسكاليد V

تعرف على إنفينيتي QX80 منافسة اسكاليد V| صور

سيتروين C3 اير كروس و رينو داستر 2025

الفرق بين سيتروين C3 إير كروس و رينو داستر 2025

بالصور

داء الفيالقة يضرب نيويورك.. وفاة 5 أشخاص وإصابة العشرات بعدوى مرتبطة بمكيفات الهواء

إصابة مؤكدة بداء الفيالقة بسبب التكيف في نيويورك
إصابة مؤكدة بداء الفيالقة بسبب التكيف في نيويورك
إصابة مؤكدة بداء الفيالقة بسبب التكيف في نيويورك

قرح الفراش.. كيف تعالجها وتحمي المريض من مضاعفاتها الخطيرة؟

ما هي قرح الفراش؟
ما هي قرح الفراش؟
ما هي قرح الفراش؟

نصائح ذهبية.. كيف يمكنك التحكم في مرض السكري؟

نصائح فعالة لمصادقة مرض السكري
نصائح فعالة لمصادقة مرض السكري
نصائح فعالة لمصادقة مرض السكري

بعد حادث مأساوي ومصادفة صادمة.. من كانت كسينيا ألكساندروفا؟.. أسرار حياة ملكة الجمال الروسية التي لم تنلها السعادة طويلاً

وفاة كسينيا ألكساندروفا ملكة جمال روسيا
وفاة كسينيا ألكساندروفا ملكة جمال روسيا
وفاة كسينيا ألكساندروفا ملكة جمال روسيا

فيديو

ساندي صلاح

تهديدات بعد فضح المتحرش.. ضحية أتوبيس عام تصر على حقها القانوني

فتاة حبست نفسها 25 سنة

25 عامًا في عزلة.. قصة سيدة جزائرية حبست نفسها بسبب رسوب في البكالوريا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد