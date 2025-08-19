عرض فرنسي لخطف نجم الأهلي .. واللاعب يوجه صدمة للإدارة .. ماذا حدث؟

في تطور مفاجئ يتعلق بمصير لاعب وسط الأهلي، أليو ديانج، كشف موقع "أفريكا فوت" عن دخول نادي لانس الفرنسي في مفاوضات جادة للحصول على خدمات اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

العرض الفرنسي الذي تم تقديمه إلى إدارة الأهلي يتضمن شراء السنة الأخيرة من عقد ديانج مقابل 1.5 مليون يورو، بالإضافة إلى عقد يمتد لثلاثة مواسم براتب إجمالي يبلغ 8 ملايين يورو.

أرقام أليو ديانج مع الأهلي

شارك أليو ديانج بقميص النادي الأهلي خلال 214 مباراة في جميع المسابقات سجل خلالها سبعة أهداف وقدم 11 تمريرة حاسمة لزملائه.

وشارك ديانج في أول فوز للأهلي تحت قيادة الأسباني خوسيه ريبيرو بالفوز على فاركو 4-1 بالدوري المصري بعد 4 مباريات، فشل خلالها الفريق الأحمر بتحقيق الانتصار.

وخلال 3 مباريات بكأس العالم للأندية 2025، اكتفى الأهلي بتعادلين وتعرض لهزيمة، قبل أن يتعادل 2-2 مع مودرن سبورت في الجولة الأولى من الدوري المصري.

وبذلك، رفع الأهلي رصيده في الدوري المصري إلى 4 نقاط في المركز الرابع، فيما استقر فاركو في المرتبة الـ16 بنقطة يتيمة.

هل يرحل ديانج عن الأهلي؟

أعلنت إدارة الأهلي، رفضها القاطع للتفاوض مع النادي الفرنسي، حيث اعتبرت أن القيمة المالية التي تم تقديمها لا تعكس القيمة السوقية الحقيقية للاعب، خاصة في ظل وجود عروض أخرى، تفوق هذا الرقم بكثير، مثل عرض نادي نيوم السعودي الذي يصل إلى 12 مليون دولار لموسم يمتد لثلاث سنوات.

وتُظهر التطورات الأخيرة فجوة مالية كبيرة بين ما يطرحه الأهلي لتجديد عقد ديانج، والذي لا يتجاوز 1.4 مليون دولار سنويًا، وما يقدمه النادي السعودي وكذا النادي الفرنسي.

كما تمثل حالة ديانج إحدى التحديات الكبيرة أمام إدارة الأهلي في الحفاظ على عناصرها الأساسية، خاصةً في ظل المنافسة الشديدة من الأندية الخليجية التي تملك القدرة على تقديم عروض مالية مغرية.

على الجانب الآخر، وجه المالي أليو ديانج، صدمة لمسئولي النادي الأهلي بعد أن جدد رفضه تجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، حيث أبلغ أليو ديانج الأهلي رغبته في تأجيل ملف تجديد تعاقده لحين الانتهاء من مشاركته مع منتخب بلاده في كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق في المغرب ديسمبر القادم.

موعد مباراة الأهلى المقبلة

أسفرت قرعة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026، عن حصول الأهلى على راحة "باي" في الجولة الثالثة بالدوري على أن يواجه غزل المحلة بالجولة الرابعة.

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة غزل المحلة المقرر لها السادسة مساء الاثنين 25 أغسطس الجاري على ستاد غزل المحلة فى الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري.