تعرف على موقف أليو ديانج وبيكهام في الأهلي

أكد الإعلامي أمير هشام، أن المالي أليو ديانج لاعب وسط فريق الأهلي لم يتلقى أي عروض فرنسية على الإطلاق، مشيرًا إلى أن اللاعب عقده ينتهى مع ختام الموسم الجاري.

وقال امير هشام :" ديانج لم يجدد عقده مع الأهلي قبل انتقاله لصفوف الخلود السعودي، واللاعب يريد معرفة موقفه من التواجد بصفة أساسية وهي النقطة الوحيدة التي يرتكز عليها اللاعب في تحديد مصيره بالتجديد.

وأضاف: لم يصل للنادي الأهلي أي عروض من فرنسا أو الخليج حاليا لضم أليو ديانج.

وأوضح أن مدافع الأهلي أحمد رمضان بيكهام من اللاعبين الذين يريدون المشاركة في المباريات بصفة دائمة، موضحًا بأن اللاعب سوف يقوم بتقيم وضعه حتى شهر يناير القادم، ولو وجد أن فرصه في اللعب ضعيفة قد يطلب الخروج في الميركاتو الشتوي.

وتابع:" هناك لاعبين تريد الانضمام لصفوف منتخب مصر من أجل التواجد في كأس الأمم الإفريقية وخوض كأس العالم للمنتخبات 2026. وهي فرصة كبيرة للاعبي الجيل الحالي من أجل التواجد ضمن صفوف الفراعنة"

وأضاف: الأمر الذي قد يجعل بيكهام لطلب الخروج من الأهلي حال عدم مشاركته في المباريات، ولكن مع ظروف الإصابات سوف تكون فرصة اللاعب كبيرة للتواجد في المباريات المحلية المقبلة.

