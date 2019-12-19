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رياضة

شوبير يكشف مفاجآت حول هروب ناشئي الزمالك

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 01:01 ص
شعار الزمالك
شعار الزمالك
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حسن العمدة
فجّر الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي السابق، مفاجأة بشأن هروب رباعي الزمالك الناشئين.

وقال الإعلامي أحمد شوبير ، عبر قناة "أون سبورت"، إن أيمن عبدالعزيز، رئيس قطاع الناشئين، أكد أن الرباعي الهارب لم يكونوا مقيدين بالزمالك.

وأكد الإعلامي أحمد شوبير ، أن لديه معلومة حقيقية عن أن رباعي الزمالك الهارب كانوا مقيدين مع الفريق في قائمة 2001 حتى وقتنا هذا وشاركوا مع الفريق بداية الموسم.

وتابع الإعلامي أحمد شوبير، أن إدارة نادي الزمالك أخبرت قطاع الناشئين بتوقيع عقود اللاعبين ولكن المسؤولين في القطاع تخاذلوا وكانت النتيجة هروب الناشئين.

وواصل الإعلامي أحمد شوبير، أن فريق الزمالك 2001 متصدر هذه مسابقة الدوري، ويجب على الإدارة أن تهتم بتلك القطاعات.
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