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نصيحة خبيرة أبراج لمواليد 19 ديسمبر.. تعرف عليها

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 04:51 ص
نصيحة خبيرة أبراج
نصيحة خبيرة أبراج لمواليد 19 ديسمبر.. تعرف عليها
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هاجر هانئ
لا يخطو كثيرون منّا أو يبدأون يومهم قبل معرفة حظهم على الجانب الصحي والعاطفي والمهني، فيهتم العديد بمتابعة علم الفلك، ومعرفة حظهم وتراقب تحركاته، لأنه يمكن أن يساعدك في تحديد خطواتك فيما بعد.

لذا قدمت خبيرة الأبراج، عبير فؤاد، عبر صفحتها على "فيسبوك"، أبرز النصائح لمواليد يوم 19 ديسمبر، وفقًا لعلم الأرقام.

وقالت فإن ذلك يعني أن لديك شخصية جذابة وتميل دائما نحو الاعتماد على نفسك.. تستطيع أن تقفز فوق العقبات وتصر على تحقيق النجاح والتقدم. 

كما نصحت فؤاد مواليد 19 ديسمبر ، عام ٢٠٢٠ يعتبر بناءً جدا بالنسبة إليك، وهناك فرصة كبيرة لتحقيق مكاسب ونجاحات، بشرط أن تقوم جيدا بما عليك من واجبات، وأن تكون عادلا ومنصفا في كل شيء.
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