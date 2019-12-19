فودة يكرم عمال النظافة بشرم الشيخ ويهدي رئيس المدينة رحلة عمرة

أقام اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء عقب انتهاء منتدي شباب العالم في نسخته الثالثة، احتفالية لتكريم عمال النظافة بمدينة شرم الشيخ.





وكانت الاحتفالية على المسرح المكشوف بمنطقة السوق القديم، وحضر جميع عمال النظافة بالمدينة ورؤساء القطاعات واللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ والنائب مجدي بيومي أمين عام لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب وجيفارا الجافي رئيس غرفة الشركات السياحية بجنوب سيناء والقيادات التنفيذية وبعض رجال الأعمال والمستثمرين وعدد من أهالي شرم الشيخ أحيت الحفل فرقة شرم الشيخ للفنون الشعبية التابعة لقصر ثقافة شرم الشيخ والمنشد وائل محمد وابنة شرم الشيخ اروي صالح.





ألقى المحافظ كلمة شكر فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لجهوده المستمرة في دعم وتطوير شرم الشيخ مما جعلها تنافس اكبر واشهر المدن السياحية علي مستوي العالم، وتقدم المحافظ بالشكر لجميع عمال النظافة بشرم الشيخ لما قدموه من جهد وتفان في العمل مما كان نتيجته إشادة جميع وفود دول العالم بالنظافة بمدينة شرم الشيخ.





وقام المحافظ بتقديم الشكر لرئيس مدينة شرم الشيخ لما بذله من جهد كان له بالغ الأثر في إظهار المدينة بالمظهر المشرف وقدم له رحلتي عمرة له لزوجته كهدية من محافظة جنوب سيناء.





وقدم فودة الشكر لرجال القوات المسلحة والشرطة لما قاموا به من جهد متميز في تأمين المدينة مشيرا إلى أن الأمن والسياحة وجهان لعملة واحدة.





وقدم النائب مجدي بيومي الشكر لمحافظ جنوب سيناء علي رأس الجهاز التنفيذي وعمال النظافة ورئيس مدينة شرم الشيخ مؤكدا أن هناك إشادة دولية من اغلب دول العالم ودعوة لاستعراض أساليب وطرق تطوير شرم الشيخ ونقل الخبرات.





وشكر جيفارا الجافي المحافظ وعمال النظافة لما قدموه من عرق وجهد أشاد به اغلب وفود العالم.



