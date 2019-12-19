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فن

ميريام فارس تشعل حفل الرياض بـ أغنية إيه اللى بيحصل

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 08:34 ص
ميريام فارس
ميريام فارس
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آيه عاطف
أحيت الفنانة ميريام فارس، حفل غنائي ضخم في المملكة العربية السعودية ضمن موسم الرياض، برفقة الفنان سعد المجرد.

وشهد الحفل حضور جماهيري ضخم، بينما قدمت ميريام فارس، عدد كبير من أبرز أغانيها منها :" واحشني ايه"، و"أنا والشوق"، ونفسي أقولهالك".

بينما أشعلت المسرح بغنائها أغنية "إيه اللي بيحصل"، والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير جدًا، بالرقص والتصفيق الحاد معها.

كما كشفت ميريام فارس، لجمهورها عن مفاجأة أثناء إحياء الحفل، وهي تعاقدها على إحياء حفل آخر في السعودية يوم 21 ديسمبر الجاري.
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