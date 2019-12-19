بلا رحمة.. العثور على رضيع في صندوق قمامة قبل وقوعه في كارثة

لا تعرف القسوة عرقًا ولا دينًا، فإذا انعدمت الرحمة من القلوب تستباح الجريمة.. ففي صندوق يبلغ عمقه حوالي 10 أقدام وجدت الشرطة اليونانية كارثة.





بعد العثور على رضيع حديث الولادة ملقى داخل صندوق للقمامة ألقت الشرطة القبض على امرأة اشتبهت بها في قتل الطفل الرضيع الذي يتراوح عمره بين ستة وعشرة أيام.





نقلت الإسعاف الطفل إلى المستشفى حيث وجد أنه بصحة جيدة قبل أن تسحقه سيارة القمامة، وصرحت الشرطة بأن المرأة المشتبه بها هي والدة الصبي، وتبلغ من العمر 24 عامًا.





وقد احتجزتها الشرطة بتهمة محاولة قتل طفل، قال عمدة كالاماتا في اليونان لتلفزيون "إي آر تي" الحكومي وفقًا لصحيفة مترو إن صندوق القمامة يبلغ عمقه نحو 10 أقدام.





وقال رئيس البلدية ثاناسيس فاسيلوبولوس إن الطفل "كان محظوظًا للغاية في محنته" لأن الشاحنة المحلية -التي تسحق القمامة- قد تأخرت في طريقها.



