الجيش الليبي يدفع بتعزيزات عسكرية تمهيدا لدخول طرابلس.. ومجلس النواب الأمريكي يوجه اتهامات رسمية لترامب تمهيدًا لعزله.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

مصر لمجلس الأمن: اتفاق أنقرة-الوفاق يسلح الميليشيات

بعد توقف 4 سنوات.. وصول أول رحلة بريطانية لشرم الشيخ اليوم الجيش الليبي يفضح تجنيد الأطفال في ميليشيات طرابلس لبنان.. الحريري يعلن رفضه تشكيل الحكومة المقبلة





سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





وأبرزت صحيفة "الراي" رسالة مصر إلى مجلس الأمن، والتي أكدت فيها أن الاتفاق الموقع بين أنقرة و"الوفاق" ينتهك قرارات مجلس الأمن بشأن ليبيا وخاصة القرار 1970 لعام 2011، ويسمح بنقل أسلحة إلى الميليشيات غرب البلاد.





كما اعتبرت في الرسالة التي وجهها، مندوبها الدائم في الأمم المتحدة، السفير محمد إدريس، إلى رئيسة مجلس الأمن لهذا الشهر (السفيرة الأميركية كلي كرافت)، وإلى أعضاء المجلس، الثلاثاء 17 ديسمبر الجاري، أن مذكرتي التفاهم بين أنقرة و"الوفاق" خرق لاتفاق الصخيرات" الموقع في 17 ديسمبر 2015، بين أطراف الليبية.





وقالت "الأنباء" إن مطار شرم الشيخ الدولي يستقبل، اليوم، أول الرحلات القادمة من بريطانيا وعلى متنها 168 راكبا، وذلك بعد قرار الحكومة البريطانية رفع حظر السفر عن مدينة السلام، وهو القرار الذي استمر 4 سنوات، ومن المقرر أن يستمر التشغيل بواقع رحلة أسبوعيا حتى شهر مارس 2020، وذلك تزامنا مع الحركة السياحية المتزايدة التي تشهدها شرم الشيخ خلال الموسم الشتوي الحالي.





على الصعيد الإقليمي والدولي، نقلت "الجريدة" عن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، قوله إن ميليشيات العاصمة طرابلس تقوم بتجنيد الأطفال وتزج بهم في المعارك، وهو ما أدى إلى مقتل عدد منهم، مؤكدًا أن الجيش يثق تماما في قدرته على دحر الإرهاب في طرابلس، وأنه يواصل التقدم في معركة طرابلس.





وذكرت "الوطن" أن الجيش الوطني الليبي، أعلن أنه دفع بتعزيزات عسكرية لمحاور القتال في العاصمة طرابلس؛ تمهيدًا لدخولها وتحريرها من ميليشيات حكومة فايز السراج غير الشرعية.





وقالت "الأنباء" إم سعد الحريري رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان أعلن رفضه تشكيل الحكومة المقبلة. قائلا إن كتلة المستقبل التي يتزعمها ستجتمع غدا، وتحسم مرشحها لرئاسة الحكومة، مؤكدًا أنه لن يكون مرشحا لتشكيل الحكومة اللبنانية المقبلة، وسيتوجه اليوم الخميس للمشاركة في الاستشارات النيابية على هذا الأساس مع إصراري على عدم تأجيلها بأي ذريعة كانت".





وأوضحت "الراي" أن مجلس النواب العراقي فشل في تمرير قانون الانتخابات الجديد إثر خلافات واعتراض من قبل نواب أكراد، حيث صوت لى 14 مادة من أصل خمسين مادة ضمن قانون الانتخابات، واعتراض النواب الأكرد كان بشأن المادتين الخامسة عشر والسادسة عشر المتعلقتان بازدواج الجنسية.





دوليًا، اهتمت "الوطن" بتحقيقات عزل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حيث قالت إن مجلس النواب اتهمه رسميا بإساءة استخدام سلطات منصبه وعرقلة عمل الكونجرس، حيث وافق على على بند إساءة استغلال السلطة 230 صوتا ومعارضة 197 ، بينما نال بند عرقلة عمل الكونغرس موافقة 229 ومعارضة 198.





ونقلت "القبس" عن البيت الأبيض قوله في بيان إنه واثق من أن مجلس الشيوخ سيبرأ ترامب في المحاكمة، مضيفًا: "اليوم يمثل ذروة واحدة من أكثر الأحداث السياسية المخزية في تاريخ أمتنا. من دون الحصول على صوت جمهوري واحد ومن دون تقديم أي دليل على وقوع مخالفات، مرر الديمقراطيون بندي مساءلة الرئيس في مجلس النواب".