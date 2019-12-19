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تكنولوجيا

هواوي تخطط لإطلاق نسخة محسنة من Mate X في هذا الموعد

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 11:07 ص
Huawei Mate X
Huawei Mate X
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شيماء عبد المنعم
تخطط شركة هواوي "Huawei" الصينية، لإصدار نسخة محسنة من هاتفها الذكي القابل للطي Huawei Mate X في العام المقبل، وستأتي النسخة الجديدة مزودة بمفصل محسن وشاشة أقوى وأكثر متانة ومعالج Kirin 990 الأسرع، وتعتزم هواوي إطلاق جهاز Mate X الحالي إلى السوق الأوروبية في السوق في الربع الأول من عام 2020.

وبحسب ما ذكره موقع "ذا فيرج" التقني، تأتي هذه التفاصيل وفقًا لتصريحات Richard Yu، الرئيس التنفيذي لمجموعة هواوي لأعمال المستهلكين، الذي تحدث إلى موقع Frandroid الفرنسي لأخبار الهواتف المحمولة أثناء رحلة إلى مقر الشركة قائلًا: "إن عملاقة التقنية الصينية تخطط لإصدار نسخة معدلة من Mate X في أوائل عام 2020".

ومن المقرر أن تعلن هواوي عن النسخة المحسنة من هاتفها القابل للطي Huawei Mate X، في مؤتمر MWC 2020 في برشلونة الذي يقام سنويًا في الفترة من 24 إلى 27 فبراير.

وقد تم طرح جهاز Mate X الحالي في الشهر الماضي فقط، حيث تم بيعه في الصين مقابل 2400 دولار، ويمكن أن ينقلب نصف شاشة الغطاء إلى الخلف، بحيث يكون لديك شاشة على كلا الجانبين عندما يكون الهاتف مغلقًا، ويجعل هذا التصميم الهاتف من أوائل الهواتف الرائدة للأجهزة القابلة للطي خلال العام الأول لها، لأن الهواتف المنافسة الأخرى مثل Galaxy Fold من Samsung، لديهم مفصلات أكثر بروزًا تخلق ثغرات أو ثنيات تصميم الهاتف.

ويأتي الهاتف مزودًا بشاشة قابلة للطي يمكن استخدامها بشكلين مختلفين، ويصبح حجم الشاشة 8 بوصة عند الفتح، وتظهر أقرب إلى الحاسب اللوحي، ولكن عند الإغلاق فإن الهاتف يطوى على نفسه للحصول على شاشة تقليدية بحجم 6.6 بوصة.

ومن المتوقع أن يتوسع اتجاه الهواتف القابلة للطي في العام المقبل، خاصة مع وصول هاتف Motorola Razr الجديد من موتورولا، ومن المحتمل أن تكرر شركات أخرى، مثل سامسونج، تصميماتها الحالية.

وبالإضافة إلى أخبار Mate X، ظهرت بعض التفاصيل حول الرائد التالي من هواوي، P40، ووفقًا للموقع الفرنسي Frandroid، فإن الهاتف سيحسن من جودة التصوير مع أداء أفضل ككل، وقال ريتشارد يو: "إن الهاتف سيكون له تصميم جديد وفريد من نوعه على ما يبدو"، والذي سيتم الإعلان عن P40 في أواخر شهر مارس القادم.
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