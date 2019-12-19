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تكنولوجيا

Apple تحذف واحدا من أمتع تطبيقات iPhone على App Store

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 02:06 ص
Apple تحذف واحدا
Apple تحذف واحدا من أمتع تطبيقات iPhone
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دعاء أبوهشيمة
نظرا لأن الآيبود يعد واحدًا من أكثر المنتجات شهرة في تاريخ التكنولوجيا، فليست مفاجأة أن نشهد هذه الجهود الحديثة لتقديم تجربة محاكاة للـ آيبود إلى مستخدمي الـ iPhone.

فقبل بضعة أسابيع، أطلق متجر آب ستور App Store التابع لشركة آبل، مطور Rewound الذي يحاكي جهاز آيبود iPod كلاسيكيا حقيقيا، حيث يعمل على التطبيقات التي تحول جهاز آيفون إلى جهاز آيبود.

ويتميز المطور بعجلة النقر وميزة Cover Flow القديمة، وهي واجهة رسوميات ثلاثية الأبعاد تسمح للمستخدمين بالتمرير والتنقل خلال الألبوم والأغاني لاختيار الأغنية المطلوبة.

وقد تم تطوير Rewound بواسطة المطور "لويس أنسلو"، الذي قال إنه عمل على التطبيق لمدة تزيد على عام، ولكن كما رأينا مرارا وتكرارا، لا تهتم Apple بكمية الوقت والجهد الذي تضعه في التطبيق ولا تشعر مطلقًا بالقلق إزاء إزالة أي تطبيق ينتهك الـ "بروتوكول الإنترنت IP" الخاص بها.

ومع ذلك، فاجأت شركة Apple مستخدميها، مؤخرًا، بإزالة مطور Rewound من متجر التطبيقات، بعد أن قام بتنزيله أكثر من 150.000 شخص في غضون أيام قليلة.

من خلال تسليط الضوء على إزالة التطبيق عبر منشور على المدونة Medium، دافع أنسلو عن إزالة التطبيق، قائلًا إنه لا يتوافق مع تصميم iPod بالمعنى التقني.

ووفقا للمنشور، لا توجد طريقة لتحديث التطبيق دون انقطاع الوظائف لكل من قام بتنزيله بالفعل. 

في غضون ذلك، يخطط أنسلو لتطوير تطبيق ويب يشتمل على وظائف مماثلة وخاصية iPod UI المألوفة.
Apple تحذف واحدا من أمتع تطبيقات iPhone على App Store
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