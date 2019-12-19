المنتجين الزراعيين: قرار التفتيش على القمح ببلد المنشأ ليس جديدا

قال فريد واصل ، نقيب المنتجين الزراعيين ، إن هناك لجانا سنوية تذهب للتفتيش على القمح المستورد في بلد المنشأ ، وهذا القرار ليس بجديد.



وأضاف "واصل" فى تصريحات لـ "صدى البلد" ، يتم كل عام فحص القمح للتأكد من نسبة فطر الإرجوت والذى يتسبب بمرض الصدأ للقمح ، لافتًا إلى أن القانون كان يمنع استيراد القمح الذى به نسبة من الإرجوت حتى لو كانت 0% .



وأوضح"نقيب المنتجين الزراعيين" أن القرار تم تعديله منذ سنوات ليكون نسبة الفطر المسموح بها في القمح المستورد 5% ، وهذا بناءً على قرارات من رئاسة الوزراء .



وأضاف أن تكلفة لجان التفتيش تتحملها الشركة المستوردة وليست اللجنة ، لافتًا إلى أن تلك اللجنة مشكلة من وزارات الزراعة والصناعة والصحة .



وأكد أن هذا الفحص يكون فنيا فقط ، ثم يتم الحصول على العينة وإجراء الأبحاث عليها بالمعمل فى مصر ،مشيدًا بدور وزارة التموين فى هذا القرار .









