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أخبار البلد

المنتجين الزراعيين: قرار التفتيش على القمح ببلد المنشأ ليس جديدا

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 12:42 م
القمح
القمح
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شيماء مجدي
قال فريد واصل ، نقيب المنتجين الزراعيين ، إن هناك لجانا سنوية تذهب للتفتيش على القمح المستورد في بلد المنشأ ، وهذا القرار ليس بجديد.

وأضاف "واصل" فى تصريحات لـ "صدى البلد" ، يتم كل عام فحص القمح للتأكد من نسبة فطر الإرجوت والذى يتسبب بمرض الصدأ للقمح ، لافتًا إلى أن القانون كان يمنع استيراد القمح الذى به نسبة من الإرجوت حتى لو كانت 0% .

وأوضح"نقيب المنتجين الزراعيين" أن القرار تم تعديله منذ سنوات ليكون نسبة الفطر المسموح بها في القمح المستورد 5% ، وهذا بناءً على قرارات من رئاسة الوزراء .

وأضاف أن تكلفة لجان التفتيش تتحملها الشركة المستوردة وليست اللجنة ، لافتًا إلى أن تلك اللجنة مشكلة من وزارات الزراعة والصناعة والصحة .

وأكد أن هذا الفحص يكون فنيا فقط ، ثم يتم الحصول على العينة وإجراء الأبحاث عليها بالمعمل فى مصر ،مشيدًا بدور وزارة التموين فى هذا القرار .




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