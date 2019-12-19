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أخبار البلد

مجموعة ماجد الفطيم: نخطط لزيادة استثماراتنا فى مصر لـ 44 مليار جنيه

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 02:08 م
آلان بيجان المدير
آلان بيجان المدير التنفيذى لشركة مجموعة ماجد الفطي
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محمود مطاوع
شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، توقيع بروتوكول التعاون الثانى، مع شركة ماجد الفطيم، الإماراتية، لإدارة وتسويق وصيانة المول التجارى بمدينة العلمين الجديدة، على أن يتم افتتاح المرحلة الأولى منه فى 2020.

قال آلان بيجان، المدير التنفيذى لشركة مجموعة ماجد الفطيم، الإمارتية، أن الشركة تخطط لزيادة استثماراتها فى مصر خلال السنوات القليلة القادمة لـ 44 مليار جنيه.

ولفت فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، عقب توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الإسكان إلى أنه تم استثمار 22 مليار جنيه خلال الـ4 سنوات الماضية، مؤكدا أن السوق المصرى يعد من الأسواق الواعدة وأن قطاع المولات فى مصر قطاع كبير وهناك اهتمام خاص بالسوق المصرى من قبل الماركات العالمية خاصة بعد الإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة المصرية.
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