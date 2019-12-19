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رياضة

ميتشو يصارع مدرب الإسماعيلي السابق على تدريب منتخب زيمبابوي

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 05:34 م
صدى البلد
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محمد السعيد
دخل الصربي ميتشو المدير الفني السابق لفرق الزمالك، قائمة المرشحين، لتدريب منتخب زيمبابوي، فى الفترة المقبلة.

وذكر موقع "news day"" الزيمبابوي، أن ميتشو وسيدومير يانيفسكي مدرب الإسماعيلي الأسبق، ضمن قائمة المرشحين، لتولي القيادة الفنية لمنتخب زيمبابوي.

وأضاف الموقع أن، كلا من ميتشو وسيدومير يانيفسكي يمتلكان الخبرات التي تؤهلما لتدريب المحاربين.

وكان منتخب زيمبابوي أقال مدربه صنادي تشيدزامبوا، بعد وداع بطولة كأس الأمم الإفريقية الماضية، من دور المجموعات، وعين جوي أنتيباس مدربا مؤقتا، لحين التعاقد مع مدير فني.

يذكر أن ميتشو أقيل منتخب تدريب الزمالك، مطلع الشهر الحالي، بعد الخسارة أمام مازيمبي بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وتعيين الفرنسي باتريس كارتيرون خلفا له.

وقاد ميتشو الزمالك في 13 مباراة في مختلف المسابقات، حقق خلالها الفوز في 8 مواجهات، وخسر في مباريات، وتعادل في لقاء واحد.
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