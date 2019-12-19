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مرأة

أسباب رائحة الفم الكريهة.. 5 أمراض تنذر عن إصابتك بهذه الأمراض

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 08:32 م
صدى البلد
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ريهام قدري
يعاني الكثير من رائحة الفم الكريهة التي تصدر خلال التنفس او التحدث مع الاشخاص والتي يكون لها عدة اسباب يعتقد الكثير ان السبب هو تسوس الاسنان. 

ويقول الدكتور إسماعيل الشامي أخصائي أمراض الباطنة والجهاز الهضمي والسكر ان مشاكل التسوس في الضروس أو التهاب اللثة أو التهاب بكتيري أو فطري فى الحلق هو ضمن الاسباب ، ويكون عّرض واضح لزيادة معدل السكر في الدم لمرضى السكر.

ولكن الذي لايعرفه الكثير ان القناة الهضمية طولها حوالى ٨ أمتار، تبدأ من الفم وتنتهي في فتحة الشرج، ويحدث فيها مراحل وتغييرات كتيرة. فالهواء أو الرائحة الكريهة إللى خارجة من الفم غالبا بسبب مشكلة في القناة الهضمية.

وهناك سبب مهم؛ أشهرهم، وهو ارتجاع المريء أو فتق فى الحجاب الحاجز، ومعني ذلك ان الأكل ينزل المعدة، ولايرجع مرة اخري، بسبب ضعف في العضلة برجع مرة اخري للمريء وممكن الحلق وفى بعض الحالات للفم ويؤدي الي حرقان في الصدر، ورائحة كريهة جدًا لأنه عبارة عن أكل شبه مهضوم وحمض وتكون الرائحة صعبة جدًا.

وهناك سبب آخر نسب حدوثه أقل وهو ضيق في المريء نفسه، فجزء من الأكل ينزل المعدة وجزء يقف مكانه ويتخمر ويصدر برائحة كريهة. 

ولكن هناك امراض اخري تكون سبب الرائحة الكريهة من الفم مثلا مريض الكلى أو الفشل الكبدي أو حتى مرضى السكر.

مريض الكلى مثلا؛ لان الكلى لاتستطيع التخلص من اليوريا
ومريض الكبد نفس الشيء، بعد سنين من الإصابة بالتهاب الكبدي الفيروسي بيشتكي من رائحة نفس عفنة وده نتيجة عدم القدرة على تكسير البروتينات وعدم القدرة على استخلاص نسبة الأمونيا من الدم.

بالنسبة لمرضى السكر من النوع الأول المعتمد على الأنسولين في حالات ارتفاع نسب السكر بتكون رائحة الفم متغيرة مثل رائحة الأسيتون أو التفاح العفن نتيجة تزايد أحماض في الدم Ketone bodies

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