صافرات الانذار تدوي في غلاف غزة



وأشارت القناة 13 إلى أن صافرات الانذار دوت في الكيبوتس الواقع في منطقة غلاف غزة.





لافتة إلى أن الجيش يبحث الأسباب حاليا.



وشهدت الشهو الماضية عدة جولات من التصعيد بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية المقاومة للاحتلال.



أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي، اليوم الخميس، أن صافرات الانذار دوت في كيبوتس كفار عزا، وجاري الفحص لمعرفة الأسباب.