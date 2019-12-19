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أخبار العالم

صافرات الانذار تدوي في غلاف غزة

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 07:59 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي، اليوم الخميس، أن صافرات الانذار دوت في كيبوتس كفار عزا، وجاري الفحص لمعرفة الأسباب.

وأشارت القناة 13 إلى أن صافرات الانذار دوت في الكيبوتس الواقع في منطقة غلاف غزة.

لافتة إلى أن الجيش يبحث الأسباب حاليا.

وشهدت الشهو الماضية عدة جولات من التصعيد بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية المقاومة للاحتلال.
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