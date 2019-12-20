أرقام فى حالات الطوارئ.. خليها على موبايلك | خدمات

خصصت وزارة الداخلية عدة أرقام للطوارئ، ليستغيث بها المواطنون فى وقت الحاجة.



وخصصت الوزارة رقم طوارئ لمعظم قطاعاتها المختصة بالتعامل مع المواطنين، ويأتى فى مقدمة تلك الإدارات طوارئ المرور للاستغاثة بها حال وقوع حوادث مرورية على الطرق السريعة، وخصصت له الوزارة رقم 01221110000، وشرطة النجدة للبلاغ عن الحوادث بصفة عامة والحالات الطارئة وخصص له رقم 122، ومصلحة الأمن العام خصص له رقم 115 ورقم خاص بمكافحة جرائم المعلومات وهو 108.



وذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية، على سرعة تلبية استغاثات المواطنين والعمل على حل مشاكلهم فى أسرع وقت.



فيما أعلنت الإدارة العامة للمرور عن رسالة مهمة تتضمن نصائح للقيادة الآمنة على الطرق والمحاور للحد من حوادث الطرق التي تقع بسبب الطقس السيئ وانعدام الرؤية، وجاء على رأسها:



١- تجب مراعاة السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية التي تمكنك من التوقف الأمن.

٢- استعمال الأضواء غير المبهرة ليلا أو نهارا .

٣- مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك .

٤- استخدام مساحات المطر لإزالة تجمع المياه على زجاج السيارة الأمامى والخلفى .

٥- مراعاة وجود تهوية جيدة داخل السيارة حتى لا تتكون شبورة مائية داخل السيارة .

٦- عدم استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة .

٧- عدم السير عكس الاتجاه لأنه يعرضك للخطر والحوادث .

٨- زيادة الانتباه أثناء القيادة في الظروف الجوية السيئة.

٩- عدم استخدام جهاز الفرامل بصورة مفاجأة في مياه الأمطار لتجنب انزلاق السيارة.