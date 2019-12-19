خالد جلال يكشف تفاصيل تكريمه من الرئيس السيسي

قال المخرج خالد جلال، إن تكريمه بمنتدي شباب العالم يعتبر من أسعد لحظات حياته، موضحًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شاهد أعمالا له قبل منتدى الشباب.



وأضاف جلال، خلال حواره ببرنامج « يحدث فى مصر» المذاع على قناة « ام بي سي مصر» تقديم الإعلامي شريف عامر، أن تكريمه بمنتدي شباب العالم جاء من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسبب أعماله المسرحية.



وأوضح أن تكريمه من السيسي جعله يشعر أن حياته لم تمر هدرًا، وأن ما قام به كان بمقابل وجعلنى أشعر أن عمري فى المسرح لم يذهب.



وأشار جلال، إلى أن، تكريمه من الرئيس السيسي له يعتبر تكريما للفن بالكامل.



وأكد أنه عمل على المسرحية التى عرضت بمنتدي شباب العالم لمدة 14 يوما قبل انطلاق المنتدي.