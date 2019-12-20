AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

قطاع البنوك الأكثر تداولا بالبورصة الأسبوع الماضي

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 03:30 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
Advertisements
محمد صبيح
تصدر قطاع بنوك قطاعات البورصة من حيث كمية التداول خلال الخمس جلسات الأخيرة بعد تداول 12.8 مليون ورقة مالية، بقيمة تداول 886.6 مليون جنيه.

وتلاه قطاع خدمات مالية بتداول 129.5 مليون ورقة مالية بقيمة 620.2 مليون جنيه، ثم قطاع العقارات بتداول 146.4 مليون ورقة مالية بقيمة 485.2 مليون جنيه.

وجاء فى المرتبة الرابعة قطاع خدمات خدمات ومنتجات صناعية و سيارات بتداول 32.5 مليون ورقة مالية وبقيمة 180 مليون جنيه، رعاية صحية بتداول 29.2 مليون ورقة مالية وبقيمة 176.8 مليون جنيه، ثم قطاع أغذية ومشروبات بتداول 22.2 مليون ورقة مالية وبقيمة 168.9 مليون جنيه، ثم قطاع كيماويات بتداول 14 مليون ورقة مالية بقيمة 132.3 مليون جنيه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

9.5 مليار جنيه قيمة تداول البورصة الأسبوع الماضي.. و189 مليون جنيه إجمالي مبيعات الأجانب

9.9 مليار جنيه خسائر البورصة الأسبوع الماضي

رعاية صحية وأدوية يتصدر القطاعات الأكثر تداولا بالبورصة الأسبوع الماضي

البورصة في أسبوع| رأس المال السوقي يخسر 8.6 مليار جنيه و10 مليارات قيمة التداول.. 196 مليون جنيه مبيعات الأجانب و48 مليونا للعرب

البورصة تربح 15.2 مليار جنيه في أسبوع

ترشيحاتنا

اللاعبون كلمة السر.. محمد يوسف يكشف عن رأيه في أداء فايلر مع الأهلي

تامر حسني يستعين بالراقصة جوهرة في أغنية فيلمه الجديد الفلوس .. فيديو

اخبار الرياضة .. حسني مبارك يعزي مرتضى منصور في وفاة شقيقته.. فرج عامر يفتح النار على اتحاد الكرة بسبب الزمالك

قتلته رصاصات الغدر | غموض يحيط بمقتل محمد عزت .. وأسرته تطلب بسرعة كشف الجاني

شيخ الأزهر يزور خاله جابر المطعني بعد إجراء عملية جراحية

بنصف موزة... وصفة للقضاء على الكرش في أسبوع

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كلب قفز خلف طفلة 6 سنوات في باص المدرسة فوقعت الكارثة

وزير الشباب والرياضة يكرم تامر حسني.. شاهد

أرادت استعراض خاتم خطوبتها عبر الإنترنت فواجهت موجة سخرية.. والسبب؟