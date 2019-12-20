قطاع البنوك الأكثر تداولا بالبورصة الأسبوع الماضي

تصدر قطاع بنوك قطاعات البورصة من حيث كمية التداول خلال الخمس جلسات الأخيرة بعد تداول 12.8 مليون ورقة مالية، بقيمة تداول 886.6 مليون جنيه.



وتلاه قطاع خدمات مالية بتداول 129.5 مليون ورقة مالية بقيمة 620.2 مليون جنيه، ثم قطاع العقارات بتداول 146.4 مليون ورقة مالية بقيمة 485.2 مليون جنيه.



وجاء فى المرتبة الرابعة قطاع خدمات خدمات ومنتجات صناعية و سيارات بتداول 32.5 مليون ورقة مالية وبقيمة 180 مليون جنيه، رعاية صحية بتداول 29.2 مليون ورقة مالية وبقيمة 176.8 مليون جنيه، ثم قطاع أغذية ومشروبات بتداول 22.2 مليون ورقة مالية وبقيمة 168.9 مليون جنيه، ثم قطاع كيماويات بتداول 14 مليون ورقة مالية بقيمة 132.3 مليون جنيه.