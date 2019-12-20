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أخبار العالم

إطلاق نار في ولاية أوكلاهوما الأمريكية

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 01:06 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت الشرطة الأمريكية في بيان عاجل لها منذ قليل، أنها تلقت بلاغًا بوقوع حادث لإطلاق النار في أحد المحال التجارية شمال غربي ولاية أوكلاهوما الأمريكية.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن إطلاق النار وقع بالقرب من متجر "بين سكوير" شمال غربي ولاية أوكلاهوما الأمريكية.

وقالت الشبكة إن الحادث أسفر عن وقوع مصاب واحد على الأقل حتى الآن.
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