عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحليل: حماس تفكر في وقف إطلاق النار.. هل يماطل نتنياهو لكسب الوقت؟

صدى البلد

وفقا لتحليل صنداي تايمز، استجابت حماس بشكل إيجابي للاقتراح المصري لوقف إطلاق النار، والذي تدعمه إسرائيل.

ومع ذلك، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشدة أي اتفاق يتضمن إنهاء الصراع دون تأمين إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين وتفكيك قوات حماس في رفح.

يهدف وقف إطلاق النار المقترح، والذي توسطت فيه الولايات المتحدة ومصر وقطر، إلى إقامة هدنة مؤقتة في غزة مع تسهيل إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس.  

ويضغط جو بايدن، الذي يشعر بالقلق إزاء الأزمة الإنسانية في غزة، من أجل التوصل إلى حل للصراع، ولكن مع مراعاة أمن إسرائيل.

ومع ذلك، فإن الانقسامات الداخلية داخل حماس تؤدي إلى تعقيد المفاوضات.  وفي حين أن القادة السياسيين في الدوحة منفتحون على التسوية، فإن زعيم حماس في غزة، يحيى السنوار، يطالب بضمانات لوقف إطلاق النار الكامل والانسحاب الإسرائيلي من غزة كشروط مسبقة لإطلاق سراح الرهائن.

يتأثر موقف نتنياهو بالسياسة الداخلية والضغط من شركاء الائتلاف اليميني المتطرف.  

موافقة نتنياهو على اقتراح وقف إطلاق النار ستعكس توازناً دقيقاً بين الضغوط الدولية والحفاظ على دعم ائتلافه.  

ومع ذلك، فإن تصريحات نتنياهو الغامضة تشير إلى تأخير استراتيجي، ربما لكسب الوقت لمزيد من المداولات أو لحشد الدعم الداخلي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 جنيهات| مفاجأة في سعر الدولار رسميا الآن بالبنوك

طليقة نجم الأهلي السابق تخلع الحجاب

قصير وضيق.. شاهد إطلالات إلهام شاهين في لوس أنجلوس تثير الجدل بالسوشيال ميديا

أحمد حسن يعلن خروج أحمد عبد القادر من حسابات الأهلي

صدمة جديدة.. إصابة نجمي الترجي قبل مواجهة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

داخل حمام السباحة.. ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا

بفضل ضعف الطلب.. تراجع في أسعار اللحوم البلدي بالأسواق

امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي| قرارات حاسمة بشأنها قبل ساعات من انطلاقها

ترشيحاتنا

مصدر مطلع: وفد حماس غادر للدوحة للتشاور.. ويعود للقاهرة الثلاثاء لاستكمال المفاوضات

أكسيوس: الولايات المتحدة علقت شحنة ذخيرة إلى إسرائيل| ماذا يحدث وراء الكواليس؟

بترول العصر الحديث.. مفاجأة بشأن استثمارات خضراء تجلب الخير لـ مصر

محظورات داخل لجان امتحانات نهاية العام بالجامعات.. خاص

رفض هجوم رفح.. الإليزيه يكشف تفاصيل مكالمة ماكرون لـ«نتنياهو»

مؤتمر الواعظات| عبد الله النجار: مصر رائدة في مجال الدعوة الإسلامية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تاتو جذاب.. نسرين طافش تثير الجدل بظهورها | شاهد

الحمدلله على تمام النعمة.. نادر حمدي يرزق بمولودة جديدة

ميريهان حسين تثير الجدل بفستان مبهج| شاهد

مكشوف البطن.. أسماء أبو اليزيد تستعرض جمالها رفقة زوجها

فيديو

وباء جديد يهدد هذه الدولة .. والطقس الحار وراء انتشاره.. فيديو

رياح محملة بالرمال والأتربة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة

هبوط أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 ينخفص إلى 3000 جنيه

أنا جديدة معاكو على الكوكب.. ظهور مذيعة مصرية بالذكاء الاصطناعي.. ما القصة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التغذية العلاجية وصحة الإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

نهال علام

نهال علام تكتب: كيرياليسون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: مكاتب التأهيل في مرمى النيران

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بين العيد والحدود

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحلى من الشرف مفيش.. ذكرى ميلاد توفيق الدقن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ