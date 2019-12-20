سعد لمجرد يشكر الجمهور السعودي ويعدهم بحفلات جديدة

حرص المطرب سعد لمجرد على إرسال رسالة شكر لجمهور المملكة العربية السعودية بعد إحيائه حفله الفني فى موسم الرياض.



وقال الفنان سعد لمجرد: "شكرا لأهل المملكة العربية السعودية الطيبين على هذا الاستقبال الأكثر من رائع، استمتعت كثيرا و أنا أغنى على مسرح فنان العرب الأستاذ محمد عبدة، أعدكم إن شاء الله أن أرجع لإحياء حفلات عديدة بإذن الله".



وكان الفنان سعد المجرد، أحيا مساء أمس الأربعاء، حفلا غنائيا ضخما بحضور الآلاف من الجمهور، وذلك على خشبة مسرح محمد عبده، في بوليفارد ضمن فعاليات موسم الرياض، بعد غياب 3 سنوات عن الغناء.



يذكر أن فعاليات "موسم الرياض" بدأت فى 11 أكتوبر 2019، وتستمر حتى نهاية شهر يناير 2020، وسط تقديم العديد من الفعاليات الترفيهية والرياضية والعروض المسرحية والموسيقية وعروض الأزياء والسيرك والألعاب والمعارض المتخصصة.