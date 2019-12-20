أهالي الكيت كات يشكون من انتشار الكلاب الضالة بالمنطقة

أرسل القارئ إيهاب محمود شكوى إلى خدمة بين الناس بموقع صدى البلد عن انتشار الكلاب الضالة بمنطقة الكيت كات بمحافظة الجيزة.



وقال محمود في شكواه: "نحن أهالى الكت كات نعاني من انتشار الكلاب الضالة بالمنطقة، موضحا أنهم قاموا بتقديم العديد من الشكاوى ولكن دون جدوى".



وطالب المسئولين بضرورة إيجاد حل لهذه المشكلة حفاظا على أرواح المواطنين.



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