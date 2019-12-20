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بين الناس

أهالي الكيت كات يشكون من انتشار الكلاب الضالة بالمنطقة

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 07:00 ص
صدى البلد
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احمد قطب
أرسل القارئ إيهاب محمود شكوى إلى خدمة بين الناس بموقع صدى البلد عن انتشار الكلاب الضالة بمنطقة الكيت كات بمحافظة الجيزة.

وقال محمود في شكواه: "نحن أهالى الكت كات نعاني من انتشار الكلاب الضالة بالمنطقة، موضحا أنهم قاموا بتقديم العديد من الشكاوى ولكن دون جدوى".

وطالب المسئولين بضرورة إيجاد حل لهذه المشكلة حفاظا على أرواح المواطنين.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360.
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