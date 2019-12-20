بالتعاون مع الصين ..إثيوبيا تطلق قمرا صناعيا لجمع المعلومات

أفادت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية "إينا"، بأن إثيوبيا ستطلق اليوم الجمعة، قمرا صناعيا لجمع المعلومات.





وأوضحت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية أن إطلاق القمر الصناعي (ETRSS-1) سيتم من محطة فضائية في الصين.





وقال الدكتور جيت نت فيليك، عالم فيزياء في جامعة كوتبي إن إطلاق القمر الصناعي سيسهم كثيرًا في جمع المعلومات المفيدة.





وأضاف أنه سيعفي إثيوبيا من الاعتماد على البلدان الأخرى للحصول على معلومات.





وقال الدكتور جيت، وهو أيضًا عضو في المعهد الإثيوبي لتكنولوجيا علوم الفضاء، إن إثيوبيا بحاجة إلى التخطيط المسبق لإطلاق أقمار صناعية أخرى.





وقال ييليكال ​​تشالو، مدير أبحاث وتطوير الأقمار الصناعية والمعهد الأثيوبي لتكنولوجيا علوم الفضاء، إن خبراء إثيوبيين وصينيين شاركوا في تصميم القمر الصناعي.



