خالد بيومي: كهربا سيتأقلم سريعا مع الأهلي لهذا السبب

أكد المحلل الكروي خالد بيومي، أن محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادي الأهلي الجديد، قادر على إثبات نفسه سريعا مع القلعة الحمراء.





وكان النادي الأهلي أعلن، الجمعة الماضية، تعاقده مع كهربا، لمدة أربع سنوات ونصف بدءًا من فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.





وقال خالد بيومي في تصريحات لـ " صدى البلد":" كهربا ليس بغريب علي كل عناصر الأهلي في العمل الفني داخل الملعب، ولذا أعتقد أنه سيكون سريع الدخول في المنظومة وطريقة الأداء".





وأضاف خالد بيومي:" كهربا من اللاعبين القلائل في مصر الذي يلعب في كل مراكز الهجوم بنفس المستوى سواء كجناح أو رأس حربة ، والأهلي يحتاج تلك هذه النوعية من اللاعبين التي تستطيع إيجاد الفارق في وقت حساس".



