حملات نظافة وإزالة تعديات بالبناء على أراض زراعية ببنى مزار وأبو قرقاص

واصلت الوحدة المحلية لمركز أبو قرقاص جنوب المنيا، جهودها في تنفيذ حملات النظافة والتجميل بالشوارع الرئيسية والأحياء والميادين بمحيط المركز، تنفيذا لتكليفات المحافظ اللواء أسامة القاضي بإعطاء الأولوية لمنظومة النظافة العامة من خلال تكثيف الحملات لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة صحية نظيفة .



أوضح العقيد محمد صلاح رئيس المركز، أنه تم رفع المخلفات الصلبة من نقاط التجميع ونقلها للمقالب العمومية بالظهير الصحراوي باستخدام معدات الوحدة المحلية.



كما تمكنت الوحدة المحلية من تنفيذ أعمال صيانة شاملة لأعمدة الانارة بالطرق الرئيسية بالمركز، بالإضافة لدهان الأرصفة وتهذيب الأشجار بالمدخل الرئيسي بطريق القاهرة أسوان الزراعي، وذلك لإضفاء مظهر جمالي وحضاري.



كما واصلت الوحدة المحلية لمركز بنى مزار جهودها فى تنفيذ سلسلة من حملات إزالة التعديات والإشغالات للتصدي لكافة أشكال وصور تلك المخالفات وإزالتها في المهد واتخاذ الإجراءات العاجلة حيال المخالفين وعدم التهاون في تطبيق القانون على الجميع.



قال إسماعيل الفحام رئيس المركز إن الوحدة المحلية أزالت حالتى تعد بالبناء على أرض زراعية خلال إحدى حملات إزالة التعديات على مساحة قيراط و3 أسهم بحوض صابر صبرى وفتح الباب بمدينة بني مزار .





